股票怎麼玩才賺錢？　避開6大類股票　在投資路上穩健增值

在投資的路上，人人都想資產穩健增值。然而，市場上的股票種類總多，投資者應該如何部署，才能避免投資大賠的狀況呢？有台灣的理財規劃顧問撰文，列出6大類應該避開、盡量不碰的股票類型，希望各位投資者能夠「明哲保身」。

第一類：升幅大且基期高的股票

普遍投資專家進行市場分析時，都會建議最為強勢的個股，以創造較高報酬率。但如果以穩健增值為主要目的，通常這類股票投資風險相對高，投資者容易在漲多且基期相對高的情形下高追。一旦市況反轉而下，投資者又無法適時「壯士斷臂」止蝕。

這種股票往往修正幅度會很大，許多人總在受不了的階段就已認輸離場，根本等不到市場反彈。因此，建議避開此類股票以免受到重傷。不過，當然如果你自認是股市高手，以短線操作投機獲利為目的，也能嚴格執行停損，那就另當別論。

第二類：高價股

股價、入場費愈高的個股，一般散戶買得起的機會愈細，意味籌碼集中在大戶手中，並不適合一般投資人。首先，一般投資人的閒置資金並不是很寬鬆，不容易達到「分批布局、降低平均成本」目的。其次，高價股一旦開始「修正」，股價常出現「腰斬」現象，為了避免犯下市值大縮水的致命嚴重傷害，所以建議不碰高價股。

第三類：領導人信譽不良、風評不佳的公司

一家公司領導人的品性與言行舉止，不但深深影響公司的形象與前景，也會成為投資考量、選擇標的過程中，重要的關鍵指標之一。若是不務正業，跨行胡亂投資不相關的行業或炒股票，或者常上媒體版面、花邊新聞不斷，這樣的公司如何有前景可言，如何能讓人放心投資？

第四類：不熟的股票

提起每個人的投資經歷，相信聽從市場分析的熱門股、問問親友同事「攞冧巴」的情況，總有發生過。不過，與其依靠別人的貼士，更應該把自己辛苦賺來的資金，掌握在自己手上。畢竟每一種股都有不同的「特性」和「操作方式」，投資者應該自己做功課。原則上，在金融市場做任何投資時，應該嚴守紀律，「不熟的不碰」。

例如早前的微信女「唱高散貨」騙局，有散戶因為盲目「聽從市場貼士」，於高位大手買入不少他們並不熟悉的股票，最終這些股票都會暴跌。

第五類：金融衍生品

目前不少投行、證券公司也有推出金融衍生品，例如期貨、期權等等，強調「投入小錢可獲取大利潤」，或是解釋金融衍生品具有避險功能。不過，由於金融衍生品有歸零的可能性，散戶未必能夠承受「一夕清袋」的風險，故不太建議沾手。

第六類：不押注單一板塊個股，ETF例外

散戶或者會押注單一熱炒板塊「賺快錢」，很容易出現「倒輸」的情況。所以在這種大漲小回，或是小漲大回的交替循環下，財富累積的速度並沒有想像中快，也無法穩健增值資產，從而反映出整合穩健投資組合的重要性。

若以財務自由目標為終點，過程猶如「龜兔賽跑」的結果一樣，比起跳得快但回報不穩定的兔子，一步步慢慢爬的烏龜，反而因為有著穩定的回報，結果就會心兔子更快一步到達終點。

不過ETF是例外。ETF屬於一種被動型基金（Passive Funds）亦稱指數型基金，是追蹤相關基準指數或商品表現，就等同於一個穩健的「投資組合」，所以不屬於「all in」單一板塊。

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