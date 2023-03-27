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企業對Freelancer需求上升 掌握6大技能 更具競爭力

個人增值 08:30 2023/03/27

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新冠疫情加速了自由職業的變革，自由職業者希望在全球數碼商務領域抓住靈活的就業機會，而小企業也越來越希望利用他們的服務。Payoneer派安盈發佈《2023年自由職業者洞察報告》的調查結果顯示，全球近一半（46%）的受訪自由職業者表示，與2021年相比，全球企業僱主對他們的工作需求有所增加。企業為何願意聘用自由職業者？如何成為被需要的自由職業者？

企業為何需要自由職業者？
1. 節省公司成本

  • 節省公司設備成本。當企業與自由職業者合作時，無需為他們提供辦公位置和設備，公司可以節省設備成本。
  • 節省員工外出辦公成本。公司可以節省員工外出辦公的成本，如果一個公司需要出版各地的旅遊資訊，可能只需要支付全年在外旅遊自由職業者的内容創作費，而聘請一個全職員工，可能需要支付外出旅遊收取諮詢的全部費用，兩者相差甚遠。
  • 節省員工培訓成本。當公司某個崗位專業技能要求較高時，聘請擁有專業技能的自由職業者更省錢，不需要再專門培養員工。

2. 公司承擔更少風險和責任
與一個全職員工相比，公司聘請一個自由職業者可以承擔更少的風險和責任，尤其當工作涉及敏感內容的時候。

3. 降低人才流失風險 
企業最頭痛的莫過於，用心培養一位新員工，在掌握了技能後辭職。不但造成企業損失，也影響公司運作。而企業與自由職業者合作單純以工作内容為目標，完成工作後便離開。

4. 企業擁有更大人才庫 
自由職業者可以是全世界任何一個國家的人士，突破了傳統企業招聘人員的地域限制，可以令公司擁有更大的人才庫。在工作内容方面，可以為公司帶來更多新角度和新看法。

5. 快速彌補公司空缺
當公司有員工離職時，若等待下一個員工的入職，可能需要經過較長時間的等待和培訓，才能真正投入正式工作。而自由職業者可以隨時投入公司工作，快速彌補公司空缺，有助於工作效率提升。

報告還指出，在過去一年中，編程設計、市場推廣、項目管理和網頁設計等領域的需求增長最為顯著。不禁令人思考，到底擁有什麽技能可以成為受歡迎的自由職業者？

1. 網頁設計
在網絡時代，無論是電腦還是手機頁面，都離不開精美的網頁設計。而且網絡設計非常容易上手，不需要參加或報讀具體的課程，只需要在網上參閲資料，就可以在短時間内掌握這項技能。

2. 文案撰稿員
一個完整的網頁構成，除了設計，最重要就是需要文筆較好的人員來創作更好的内容，例如，電視廣告、雜志廣告、Blog和網頁内容、社交媒體貼文等等，加上現在公司基本由自己的官方網站，裏面的文字撰寫都需要專業人士幫忙。

3. 視頻製作
一個吸引人的網頁，除了有優美的文字，還要有動人的視頻。特別是這個節奏快的年代，相比仔細閲讀文字，大家更喜歡觀看視頻來快速獲取需要的消息。各行各業都有通過視頻傳輸資訊的需求，有此技能的人士相信也會受到企業青睞。

4. 搜尋引擎優化（SEO）
企業需要一些技術人員透過了解搜索引擎的運作規則來調整網站，以提高網站的被搜尋次數。曾有調查發現，使用者往往只會留意排名較前的内容，所以不少網站都希望通過優化來提升自己的排名，令更多人可以見到。

5. 社交媒體行銷
企業為了達到行銷目的，需要人員在社交媒體（Facebook、Twitter、Youtube及Blog等）上創造特定的訊息和内容，吸引大眾的注意，引起線上民眾的討論，並通過閲讀者不斷傳播，來提升知名度和客戶滿意度的策略。

6. Excel技能
企業每天都有大量數據來處理，為了提高工作效率，需要把部分數據整理的任務交給自由工作者，掌握Excel也能令自己更具競爭力。

 

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