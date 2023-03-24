【每周特色存息】恒生6.9厘 中銀4.8厘 教你賺盡大行高息存款 收息攻略 20:30 2023/03/24 分享： 分享： 恒生銀行有6.9厘？中銀香港也有4.8厘？近期大型銀行推出超高息存款，有什麼條件？即教你賺盡大行最高息，彩蛋必睇本月到期10厘高息定存。 ET至高息 【每周特色存息】恒生6.9厘 中銀4.8厘 教你賺盡大行高息存款 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 今日 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 定期存款2023 星展10厘、東亞6.8厘、中銀4.8厘本月到期 今日 定期存款2023 星展10厘、東亞6.8厘、中銀4.8厘本月到期 10萬元做定期存款 最高3.95厘 9間銀行短存期更高息（3月24日更新） 今日 10萬元做定期存款 最高3.95厘 9間銀行短存期更高息（3月24日更新） 用50萬元做定期存款 最多收息近$20,000 短加長減 11銀行短存期更高息 （3月24日更新） 今日 用50萬元做定期存款 最多收息近$20,000 短加長減 11銀行短存期更高息 （3月24日更新） 【定期存款】12個月最高4.8厘 港元最高3.95厘（3月23日更新） 2023/03/23 【定期存款】12個月最高4.8厘 港元最高3.95厘（3月23日更新） 收息產品 恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 儲蓄產品 儲蓄 港元定期存款 定期存款