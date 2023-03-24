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【每周特色存息】恒生6.9厘 中銀4.8厘 教你賺盡大行高息存款

收息攻略 20:30 2023/03/24

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恒生銀行有6.9厘？中銀香港也有4.8厘？近期大型銀行推出超高息存款，有什麼條件？即教你賺盡大行最高息，彩蛋必睇本月到期10厘高息定存。

ET至高息
【每周特色存息】恒生6.9厘 中銀4.8厘 教你賺盡大行高息存款
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欄名 : 存款收息

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