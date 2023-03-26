TISSOT踏入170年周年  31 款系列手錶新登場 T-Classic系列PRX更「冰」新藍面

冰藍面作為手錶經典配色，可謂永不落時。雖然不一定買得起勞力士系通拿，亦可考慮同樣具歷史，創立於1853年的瑞士品牌TISSOT，多年來堅持走大眾化路綫，無論石英或機械機芯都能拿捏得宜，務求做到最高性價比的腕錶惠澤錶民。今年正好踏入170周年，TISSOT更一口氣推出30多款新錶，涵蓋不同類型如潛水、運動和典雅新冰藍面款式等等。

今年，TISSOT共推出31款新作，涵蓋品牌旗下多個系列，包括經典系列PRX、Chemin des Tourelles、運動系列Seastar，Supersport和女士系列Bellissima。

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運動系列錶帶 更換更簡單

作為TISSOT旗下運動系列，Seastar系列是潛水錶的代表，其防水300米認證早已跟各大錶牌看齊。而一直以來此系列只推出36毫米和45.5毫米兩款錶徑，今年推出全新40毫米版，並有3種顏色可供選擇黑色漆面錶盤和帶有清晰白色細節的黑色礦物錶圈；藍色漆面錶盤和帶有白色細節的藍色礦物錶圈；結合黑色漆面錶盤和帶有金色細節的黑色礦物錶圈，特色是錶帶可以簡單地進行更換，毋須使用繁複的工具。

Supersport系列添加以籃球為靈感的Supersport Chrono Basketball版腕錶，特別之處是其1/10秒的計時器，兼具累進和分段計時功能。同時具有高度耐用性的設計

PRX新作 加入機械機芯

▲ T-Sport系列Supersport籃球版計時腕錶：錶徑36毫米，黑色PVD塗層精鋼錶殼，灰色漸變錶面，搭載自家製G10.212石英機芯，黑色壓花牛皮錶帶，防水約100 米（$3,600）。（品牌提供）

▲ 官方更提供橙色、白色、淺藍色或黑色矽膠錶帶選擇，通過快拆系統，讓用家隨心情轉換。（品牌提供）

▲ 黑色PVD 塗層精鋼錶殼、錶冠與按鈕，以及漸變黑色錶盤飾有淺色的原創籃球網狀圖案。（品牌提供）

▲ T-Classic系列PRX 計時腕錶：錶徑41.5 毫米，精鋼錶殼，白色錶面，搭載自家製VALJOUX A05.H31自動上鏈機芯，動力儲存約60小時，精鋼錶鏈，防水約100 米（$14,700 ）。（品牌提供）

2021年，TISSOT將PRX系列復刻推出市面，取名為PRX。PR意解堅固，X是代表羅馬數字的10，就是此錶的防水效能達10巴（約100米）。復刻版推出後銷情不俗，今年更首次搭載POWERMATIC 80.111自動上鏈機芯，錶面換上全新的亮麗冰藍色，配搭經典的格子紋理，直接刻在金屬的浮雕圖案。

至於另一新款，亦搭載了VALJOUX A051計時機芯，官方更特意增加新功能，在白色橡膠材質錶面上，全塗上Super-LumiNova夜光塗層，確保錶面顯示清晰明亮。

產品查詢：2534 2525

作者、責任編輯：黃鑑江

【原文: TISSOT 創立170年 一口氣推出 31 款新錶 (收費文章)】

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