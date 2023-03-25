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「鱷王」達利奧的人生建議：年輕人要「逆直覺而行」 40歲要懂「槓桿效應」

個人增值 20:00 2023/03/25

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全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人、有「鱷王」之稱的雷·達利奧（Ray Dalio），曾分別向年輕人和中年人給出人生建議，在市場動盪的當下絕對適用。

年輕人要逆直覺而行

達利奧認爲，20至30嵗的年輕人開始走向獨立、尋求事業成功，進入人生的嶄新階段，要把工作與熱情結合，同時應重視儲蓄，他給出了三條理財建議。

  • 思考自己的儲蓄、有多少錢用於儲蓄

思考這個問題的最好方法，是想想自己每個月花多少錢、有多少錢的儲蓄，這樣能維持多少個月的生活。重視儲蓄、認真計算，因為儲蓄就是自由和安全，想想那是什麼。

  • 思考如何儲蓄、分散投資

要認真思考應把存款放在何處。現金儲蓄風險最小，但在一段時期內可能是最糟糕的投資。因爲通貨膨脹會令你為收入交稅，所以要將存款轉移到其他資產中。而關鍵就在於做好分散投資，確保投資多樣化。萬一其中一項投資選擇失誤，可以降低損失、規避災難性後果。

此外要謹慎對待債務。考慮負債問題時，要想一想這些債務是會促進儲蓄，還是會產生收入。有時購房等產生的負債，會逼使人們進行儲蓄。強制儲蓄是有益的。若你正負債、在考慮是否要把這些債務放在資產中，那麽這個資產產生的收入最好要高於債務成本。如果你通過借債來消費，就不是一件好事，這意味著放棄資金安全。

  • 市場擇時逆直覺而行

如果要玩好市場擇時游戲，必須做出與大衆直覺相反的決策，因爲市場反映了大衆的想法。玩這個遊戲需要大量資源，投資者們每年花費數億美元，試圖做好市場擇時。這是一個很難玩好的遊戲。如果你要做，就以不舒服的方式做，因為它們與你的直覺相反。

40嵗要懂「槓桿效應」

四十幾歲的人則處於生命中最艱難的部分，因為你必須兼顧工作和家庭，而且不只是應對父母孩子等直系親屬，你還試圖在生活中取得成功，但發現比預期更艱難。怎樣處理中年危機？達利奧給出了如下建議。

  • 冥想

首先要在生活的每個階段進行冥想。如果你能冥想，就能以平靜和平等的心態來看待事物，這很重要。此外，達利奧還鼓勵人們養成思考原則的習慣。他説，每當他遇到一些事情，尤其是痛苦的事情時，都會在與它們的互動中反思現實，然後寫下原則。反思為什麼自己在做這個事情？這個瘋狂的地方是什麼樣的？為什麼我們採取了那樣的處理方式？

  • 區分關係

思考自己所處的人際關係，這些關係現在可能變得更緊張了。要區分這些關係，考慮你想留在哪些人身邊，你將如何與他們合作，來幫你解決問題、度過難關。

  • 懂用槓桿效應

如果有太多事情要處理，就想一想如何獲得槓桿效應，充分利用好自己，從一個小時中獲得比以前更多的東西。不要以為這只是一個選擇的問題，不要以為必須放棄一些事情，而是要想想如何利用槓桿，同時獲得更多的東西。

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