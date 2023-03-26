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【消費券2023】首期得$3000 如何合併使用? 旅遊/電器/數碼 大額消費夾份俾都得

精明消費 11:00 2023/03/26

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消費券首期得$3000，想買心頭好已經超出預算? 對大額消費而言，$3000似乎並不足夠。家中是時候需要換電器傢俱，買遊戲機等、一家人希望夾份用消費券一同購買，到底有沒有辦法？即看不同支付平台的消費券使用規則，及不同購物平台的「夾單」方式，全家總動員合力活用消費券，湊錢去旅行或買數碼電器家品再無難度。


消費券平台
1.支付寶、微信支付、Tap&Go 、Payme 、BoC Pay 兩期可合併使用
使用 Alipay HK 支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」 、WeChat Pay HK 微信支付、Payme 或 BoC Pay 消費券平台，分 2 期發放，第一期$3000於4月16號發放，有效期至2023年10月31號；第二期$2000於7月16號發放，有效期則至 2024 年1月30號，兩期可以在有效期內合併使用。


2. 八達通領券 須先用完第一期
以八達通收取電子消費券亦要分開2期發消費券，同樣於4月16號可收取第一期全額$3,000消費券，第二期$2,000消費券亦是由7月16號起發放。不過要留意一需在6月30日或之前用完第一期的$3,000，才可以在下一個月的 16 號，即最早的7月16日、或最遲11月16號收取第二期消費券。

下文列出支持合併使用消費券不同商戶，大部份都是透過先買禮品券，後消費的方式，讓大家可把各自的消費券合併買多於$3000的物品，看完以下比較選出適合自己的商戶，就能更靈活使用消費券。
 

電器商店:
友和
友和YOHO支持消費卷全部6間電子支付平台，禮品卡推行積分制，一元相等於200分，設三個面額，HK$ 100 、HK$ 500 及HK$ 1000(分別為20000、100000 、200000 會員積分 )，支持合併購買，例如一家人可一起買積分，再合併使用購買相應電器，即日至4月30日更有Payme滿$1500減$100優惠，優惠碼如下圖所示︰

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如果餘額不足，除了現金外，友和亦可以用信用卡及免息分期付款平台找尾數。買積分步驟及詳情如下圖所示:

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豐澤
豐澤亦設網店電子現金券 ，不過只限AlipayHK及八達通付款，面值可選$100、$500，電子現金券有效期為一年。電子現金券只適用於豐澤網上商店，於門市及網店都可以購買豐澤現金券。

只要各人於網上商店登入同一個帳戶，就可用大家的消費券購買豐澤現金券，在下次購物時使用。每次可用多於一張現金券。餘額可透過VISA、MASTERCARD、銀聯、美國運通、支付寶或八達通支付，不過要留意網店每個帳戶最多可購買HK$20,000現金券。

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旅遊平台:


Klook
Klook禮品卡可選HK$100、HK$200、HK$500、HK$1000 ，而且永不過期，Klook 接受AlipayHK、八達通、 Tap & Go 拍住賞及 WeChat Pay HK 作為支付平台，除了能保留金額隨時用外，更可叫家人朋友一同購買 ，然後一次過使用禮品卡金額。

使用方法亦不複雜，前往www.klook.com/balance輸入禮品卡或票據上的編號就可兌換成餘額，每張禮品卡只可兌換一次。使用已兌換餘額，於付款頁面之「其他付款途徑」可選擇「禮品卡」，如禮品卡餘額不足，可使用其他付款途徑補付差額。

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Trip.com
Trip.com的禮品卡有效期為3年，不過就更加彈性，設自定面額，禮品卡金額可自選，面額由港幣100元到15,000元餘額不等。如有用不盡的消費券，即使是有零頭亦能用來買券，而且禮品卡可用於多次預訂。在符合使用條件的情況下，不限每次預訂的金額或預訂的次數。

Trip.com 接受 AlipayHK、Tap & Go、WeChat Pay HK 及 PayMe，變相可以一家人買不同面額的券，合力出資旅行費用。如用戶的禮品卡餘額不足以支付整個訂單的費用，餘額可選擇用不同的付款方式。卡面比klook有更多選擇，可以因應不同節日向家人朋友送上心意。

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