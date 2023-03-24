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滙豐「估價錢」有獎問答 贏$3,888 ／15萬易賞錢積分

個人增值 12:35 2023/03/24

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2023年第一期消費券即將派發，大家有沒有計劃過購物清單? 假如要在三分鐘內用完消費券更有人幫手找數，你又有什麼想買? 滙豐白金Visa卡x「易賞錢」推出問答抽獎遊戲，「估價掃貨大激鬥」，答對問題有機會參與限時三分鐘即場掃貨挑戰，更有滙豐埋單。隨時贏走15萬「易賞錢」積分 +HK$3,888貨品。

    點擊圖片放大

一連三週的滙豐白金Visa卡x「易賞錢」-「估價掃貨大激鬥」遊戲，滙豐香港Facebook及IG專頁將貼出合作商戶的產品圖片，由一眾Facebook及IG用戶進行估價，猜中產品價值的用戶，有機會獲抽中參加決賽，從線上活動躋身線下實體掃貨活動。

    點擊圖片放大

三週合共六位幸運兒會在限時三分鐘內即場「掃貨」，「掃貨」價值能準確選出港幣3,888元的幸運兒，將會獲得以下獎品：

  • 其所選出合共最多港幣 3,888 元之貨品，及
  • 150,000「易賞錢」積分（相等於價值港幣 3,000 元）
  • 實體掃貨活動的參加者限定須為滙豐白金Visa卡持有人，及須綁卡到「易賞錢」App
  • （兩份獎品合共總值高達港幣6,888元）

其餘五位參加者也可以獲得75,000「易賞錢」積分（相等於價值港幣 1,500 元）作安慰獎。

雖然第一期問答活動經已截止，並以獲得踴躍參與，接下來兩週的問題內容，將於3月25日及4月1日共佈，詳情可留意滙豐香港Facebook及IG專頁。​​​​​​​​​​​​​​

憑已綁定「易賞錢」App之滙豐白金Visa卡於上述商戶實體店或網店簽賬，可全年盡享連串獎賞:

  • 獲得最多六倍「易賞錢」積分
  • 於會員日獲得最多8%折扣
  • 於滙豐Reward+應用程用上的「獎賞錢」e-Shop商戶專頁可使用「獎賞錢」以低至半價換購指定產品

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