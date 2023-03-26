  • 20°C
香港時間 : 2023326日 (週日) 09:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

ICOCA手機版僅日本用戶適用　海外Apple用家如何解決？教你綁定iPhone簡易步驟

個人增值 09:12 2023/03/26

分享：

分享：

近年香港流動支付的普及度愈來愈高，港人日常出門甚至可以不用帶銀包，外遊時也會追求「輕裝上陣」。JR西日本最新宣布，從今年3月22日起推出「Mobile ICOCA（モバイルICOCA）」應用程式（app），用戶可以透過app買入ICOCA虛擬卡作流動支付，也可以隨時隨地為ICOCA卡增值。然而，該app目前僅限於日本當地販售的Android系統手機，而且不接受日本以外發行的信用卡，相信海外旅客較難受惠。

至於iOS系統的用戶，可以考慮在iPhone的「銀包」app，綁定由關東地方推出的Suica和PASMO卡。雖然這兩張卡的外貌，跟ICOCA卡有所不同，但是日本早在10年前，已把國內各地十大交通IC卡已經打通。所以，只要在日本全國有IC標誌的鐵路、巴士、店家，都可以接受Suica和PASMO卡等不同的IC卡。

如果要把IC卡綁定到iPhone，首先你要有：

  • iPhone 8或iPhone 8 Plus或之後型號，或者Apple Watch Series 3或之後型號，並安裝最新版本的iOS或watchOS。
  • 購自日本的iPhone 7、iPhone 7 Plus或Apple Watch Series 2。

■綁定Suica和PASMO卡到iPhone簡易步驟■

  • iPhone用家可點一下「交通卡」。
  • 選擇要加入的交通卡。
  • 選擇要增值到該卡的金額，並點一下「加入」。
  • 按照螢幕上的步驟轉移實體卡。核對卡號的最後四個數字。

如何將新的Suica或PASMO卡加入至iPhone？

第一步：開啟「銀包」app並點一下「加入」按鈕 。

第二步：點一下「交通卡」，然後選擇要加入的交通卡（Suica或PASMO卡）。

第三步：選擇要增值到該卡的金額，並點一下「加入」。

第四步：按照螢幕上的步驟確認購買項目，並加入Suica或PASMO卡。

完成以上步驟後，就可以在手機錢包內看見Suica或PASMO卡，付款時不需要打開「銀包」app，只須把手機放在讀卡器上方就可以。此外，相信會選擇把外地交通卡加入至手機的讀者，在香港亦有使用流動支付的習慣；透過iPhone增值Suica或PASMO卡，將無須重新輸入付款資料（例如信用卡號碼），可以直接選擇用「銀包」內已存有的卡支付，簡單又方便。

如何將實體Suica或PASMO卡轉移到iPhone？

在購買新卡以外，你也可以把實體Suica或PASMO卡轉移到iPhone或Apple Watch。不過在轉移後，實體卡將無法運作，按金則會加到「Apple銀包」內的Suica或PASMO 餘額。

而加卡的程序跟上述大致相同，只要在選擇要增值到該卡的金額時，選擇「從現有的卡轉出」，按照螢幕上的步驟轉移實體卡，核對卡號的最後四個數字，將卡放在平面上，再將iPhone頂部放在卡上，直至螢幕顯示「已加卡」為止。

Android用戶如何是好？

儘管JR東日本早就推出「Mobile Suica（モバイルSuica）」，而今次JR西日本也推出Mobile ICOCA，可是受限於硬件的問題，只有在日本當地販售的手機才適用，所以目前海外旅客還無法使用。不過，如果你仍然有興趣了解，下文就介紹了將ICOCA卡綁定到手機的方法。

■綁定ICOCA卡到Android簡易步驟（日本限定）■

  • 可以任意命名ICOCA。
  • 選擇ICOCA類型，可以選擇「無月票」或「有月票」。
  • 註冊信用卡。請注意，部分信用卡，例如不支持個人認證服務及海外發行的卡，將無法註冊。
  • 輸入或選擇增值金額，最低收費為1,000日圓。
  • 手機ICOCA會員註冊完成，將發送會員註冊完成電子郵件。
  • 新ICOCA卡發行完成。

第一步：用家可從Google Play商店下載及安裝Mobile ICOCA至智能手機上。值得留意的是，目前Mobile ICOCA只適用於已安裝Android 10.0或以上版本及最新版本的「Osaifu-Keitai（おサイフケータイ）」應用程式的裝置。【對應機種一覧： 按此

第二步：成功安裝app後，需要註冊「WESTER ID」及綁上本人的信用卡，目前只接受J-WEST（西日本的信用卡品牌）、JCB、VISA、萬事達卡和美國運通，銀聯則不包括在內。請注意，部分信用卡，例如不支持個人認證服務及海外發行的卡，將無法註冊。

第三步：輸入或選擇充值金額，下限為1000日圓、上限為20,000日圓

第四步：完成後，就會收到會員註冊完成的電子郵件，便成功發行ICOCA卡。往後在乘車或購物時，只須把手機放在讀卡器上方，不需要開啟Mobile ICOCA

值得留意的是，原有的實體版ICOCA卡不能轉移至手機版使用，一旦登記即等同於買入一張全新的ICOCA卡。

撰文︰蔡穎霖

【日本住宿】日本熱門新酒店一覽 東京、大阪、北海道 7間人氣提案

【消費券2023】滿60歲須換樂悠咭 不建議更改登記八達通 一個方法領券兼合併乘車優惠 (附步驟教學)

【北上消費優惠】4個簡單步驟 用八達通APP買數字人民幣錢包 享200元優惠（附增值教學）

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

ET財智Talk
【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

【北上消費】香港電子錢包返内地可用嗎？ AlipayHK、WechatpayHK和BoCpay都可（附實名認證詳情）
2023/03/25
【北上消費】香港電子錢包返内地可用嗎？ AlipayHK、WechatpayHK和BoCpay都可（附實名認證詳情）
【稅貸2023】借20萬還息$2500 借80萬最低1.68厘邊間有？ 把握低息稅貸尾班車
2023/03/23
【稅貸2023】借20萬還息$2500 借80萬最低1.68厘邊間有？ 把握低息稅貸尾班車
PayMe年滿12歲都可開戶 禁信用卡增值／限同名戶口轉賬
2023/03/20
PayMe年滿12歲都可開戶 禁信用卡增值／限同名戶口轉賬
【交稅2023】第二期繳稅限期將至 大行推3個月免手續費分期
2023/03/16
【交稅2023】第二期繳稅限期將至 大行推3個月免手續費分期
【北上開戶】邊間銀行可在港遙距開戶？ 内地銀行戶口種類如何區別、需準備的申請資料
2023/03/16
【北上開戶】邊間銀行可在港遙距開戶？ 内地銀行戶口種類如何區別、需準備的申請資料
消費資訊 旅遊熱話 旅遊資訊 電子支付 手機Apps 科技產品 移動裝置 Apple Watch 智能手機 信用卡

上一篇文章

股票怎麼玩才賺錢？　避開6大類股票　在投資路上穩健增值

下一篇文章

「鱷王」達利奧的人生建議：年輕人要「逆直覺而行」 40歲要懂「槓桿效應」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

行業花紅大揭秘 平均最少兩個月糧？ 轉工加薪幅度兩成起先好諗
行業花紅大揭秘 平均最少兩個月糧？ 轉工加薪幅度兩成起先好諗
有穩定被動收入 仲返唔返工？ 6大因素須考慮
有穩定被動收入 仲返唔返工？ 6大因素須考慮
【北上消費】香港電子錢包返内地可用嗎？ AlipayHK、WechatpayHK和BoCpay都可（附實名認證詳情）
【北上消費】香港電子錢包返内地可用嗎？ AlipayHK、WechatpayHK和BoCpay都可（附實名認證詳情）
ICOCA手機版僅日本用戶適用　海外Apple用家如何解決？教你綁定iPhone簡易步驟
ICOCA手機版僅日本用戶適用　海外Apple用家如何解決？教你綁定iPhone簡易步驟
錢太多反而唔開心? 平均年薪有呢個數已達「幸福」 懂得使用財富才健康
錢太多反而唔開心? 平均年薪有呢個數已達「幸福」 懂得使用財富才健康
「鱷王」達利奧的人生建議：年輕人要「逆直覺而行」 40歲要懂「槓桿效應」
「鱷王」達利奧的人生建議：年輕人要「逆直覺而行」 40歲要懂「槓桿效應」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款