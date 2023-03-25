手機版ICOCA僅日本用戶適用　海外Apple用家如何解決？教你綁定iPhone簡易步驟

近年香港流動支付的普及度愈來愈高，港人日常出門甚至可以不用帶銀包，外遊時也會追求「輕裝上陣」。JR西日本最新宣布，從今年3月22日起推出「Mobile ICOCA（モバイルICOCA）」應用程式（app），用戶可以透過app買入ICOCA虛擬卡作流動支付，也可以隨時隨地為ICOCA卡增值。然而，該app目前僅限於日本當地販售的Android系統手機，而且不接受日本以外發行的信用卡，相信海外旅客較難受惠。

至於iOS系統的用戶，可以考慮在iPhone的「銀包」app，綁定由關東地方推出的Suica和PASMO卡。雖然這兩張卡的外貌，跟ICOCA卡有所不同，但是日本早在10年前，已把國內各地十大交通IC卡已經打通。所以，只要在日本全國有IC標誌的鐵路、巴士、店家，都可以接受Suica和PASMO卡等不同的IC卡。

如果要把IC卡綁定到iPhone，首先你要有：

iPhone 8或iPhone 8 Plus或之後型號，或者Apple Watch Series 3或之後型號，並安裝最新版本的iOS或watchOS。

購自日本的iPhone 7、iPhone 7 Plus或Apple Watch Series 2。

■綁定Suica和PASMO卡到iPhone簡易步驟■

▲ iPhone用家可點一下「交通卡」。

▲ 選擇要加入的交通卡。

▲ 選擇要增值到該卡的金額，並點一下「加入」。

▲ 按照螢幕上的步驟轉移實體卡。核對卡號的最後四個數字。



如何將新的Suica或PASMO卡加入至iPhone？

第一步：開啟「銀包」app並點一下「加入」按鈕 。

第二步：點一下「交通卡」，然後選擇要加入的交通卡（Suica或PASMO卡）。

第三步：選擇要增值到該卡的金額，並點一下「加入」。

第四步：按照螢幕上的步驟確認購買項目，並加入Suica或PASMO卡。

完成以上步驟後，就可以在手機錢包內看見Suica或PASMO卡，付款時不需要打開「銀包」app，只須把手機放在 讀卡器上方就可以。此外，相信會選擇把外地交通卡加入至手機的讀者，在香港亦有使用流動支付的習慣；透過iPhone 增值Suica或PASMO卡，將無須重新輸入付款資料（例如信用卡號碼），可以直接選擇用「銀包」內已存有的卡支付，簡單又方便。

如何將實體Suica或PASMO卡轉移到iPhone？

在購買新卡以外，你也可以把實體Suica或PASMO卡轉移到iPhone或Apple Watch。不過在轉移後，實體卡將無法運作，按金則會加到「Apple銀包」內的Suica或PASMO 餘額。

而加卡的程序跟上述大致相同，只要在選擇要增值到該卡的金額時，選擇「從現有的卡轉出」，按照螢幕上的步驟轉移實體卡，核對卡號的最後四個數字，將卡放在平面上，再將iPhone頂部放在卡上，直至螢幕顯示「已加卡」為止。

Android用戶如何是好？

儘管JR東日本早就推出「Mobile Suica（モバイルSuica）」，而今次JR西日本也推出Mobile ICOCA，可是受限於硬件的問題，只有在日本當地販售的手機才適用，所以目前海外旅客還無法使用。不過，如果你仍然有興趣了解，下文就介紹了將ICOCA卡綁定到手機的方法。

■綁定ICOCA卡到Android簡易步驟（日本限定）■



▲ 可以任意命名ICOCA。

▲ 選擇ICOCA類型，可以選擇「無月票」或「有月票」。

▲ 註冊信用卡。請注意，部分信用卡，例如不支持個人認證服務及海外發行的卡，將無法註冊。

▲ 輸入或選擇增值金額，最低收費為1,000日圓。

▲ 手機ICOCA會員註冊完成，將發送會員註冊完成電子郵件。

▲ 新ICOCA卡發行完成。

第一步：用家可從 Google Play 商店下載及安裝Mobile ICOCA至 智能手機上。值得留意的是， 目前Mobile ICOCA只適用於已安裝Android 10.0或以上版本及最新版本的「Osaifu-Keitai（おサイフケータイ）」應用程式的裝置。【對應機種一覧： 按此 】

第二步：成功安裝app後，需要註冊「WESTER ID」及綁上本人的信用卡，目前只接受J-WEST（西日本的信用卡品牌）、JCB、VISA、萬事達卡和美國運通，銀聯則不包括在內。請注意，