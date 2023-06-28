【遊日必睇】ICOCA正式接入Apple Pay　3大交通卡選擇　4個超簡單綁定步驟

JR西日本最新宣布，旗下交通卡ICOCA即日起接入iOS系統，意思蘋果產品的用家可以透過「銀包」app，把ICOCA綁定至iPhone和Apple Watch。這是繼關東地區的Suica和PASMO後，第3款可以在Apple Wallet購買的日本交通卡。

事實上，近年香港流動支付的普及度愈來愈高，港人日常出門甚至可以不用帶銀包，外遊時也會追求「輕裝上陣」。不想拎多一張卡的你們，其實也可以購買電子版的交通卡！

如果要把ICOCA／Suica／PASMO綁定到iPhone，首先你要有： iPhone 8或iPhone 8 Plus或之後型號，並安裝iOS 16.0或以上版本系統

Apple Watch Series 3或之後型號，並安裝watch OS 8.7.1或以上版本系統

■綁定Suica和PASMO卡到iPhone簡易步驟■

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如何將新的ICOCA／Suica／PASMO加入至iPhone？ 第一步：開啟「銀包」app並點一下「加入」按鈕 。 第二步：點一下「交通卡」，然後選擇要加入的交通卡（ICOCA／Suica／PASMO）。 第三步：選擇要增值到該卡的金額，並點一下「加入」。 第四步：按照螢幕上的步驟確認購買項目，並加入ICOCA／Suica／PASMO。

完成以上步驟後，就可以在手機錢包內看見ICOCA／Suica／PASMO，付款時不需要打開「銀包」app，只須把手機放在 讀卡器上方就可以。此外，相信會選擇把外地交通卡加入至手機的讀者，在香港亦有使用流動支付的習慣；透過iPhone 增值ICOCA／Suica／PASMO，將無須重新輸入付款資料（例如信用卡號碼），可以直接選擇用「銀包」內已存有的卡支付，簡單又方便。

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如何將實體ICOCA／Suica／PASMO轉移到iPhone？

在購買新卡以外，你也可以把實體ICOCA／Suica／PASMO轉移到iPhone或Apple Watch。不過在轉移後，實體卡將無法運作，按金則會加到「Apple銀包」內的ICOCA／Suica／PASMO餘額。

而加卡的程序跟上述大致相同，只要在選擇要增值到該卡的金額時，選擇「從現有的卡轉出」，按照螢幕上的步驟轉移實體卡，核對卡號的最後四個數字，將卡放在平面上，再將iPhone頂部放在卡上，直至螢幕顯示「已加卡」為止。

日本十大交通IC卡已打通

雖然目前而言，只有由關東地區的Suica和PASMO及關西地區的ICOCA，才能透過Apple Pay系統購買或綁定實體卡。事實上，日本早在10年前，已把國內各地十大交通IC卡已經打通。所以，只要在日本全國有IC標誌的鐵路、巴士、店家，都可以接受ICOCA／Suica／PASMO等不同的IC卡。

JR東日本最新公布，全球晶片短缺影響「日本版八達通」Suica和PASMO生產，所以從6月8日起暫停銷售不記名版本Suica和PASMO。以實名登記的IC卡、定期券、紀念版IC卡等等特殊卡種，以及上月27日獲納入Suica業務區域範圍的青森、盛岡和秋田將不受影響。

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該公司補充，已購買並持有IC卡的人可以繼續正常使用，也能夠利用自動售票機增值；至於短期訪日的遊客，亦能繼續購買為旅客而設、不用支付押金500日圓的「Welcome Suica」。如有需要，可以前往成田機場、羽田機場、東京都內主要車站內的JR EAST Travel Service Center窗口、JAPAN RAIL CAFE、仙台站、或位於成田機場站、東京單軌電車羽田機場第2航廈站、東京單軌電車羽田機場第3航廈站之Welcome Suica專用售票機購買。

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Android用戶如何是好？

JR西日本今年3月推出「Mobile ICOCA（モバイルICOCA）」應用程式（app），Android系統用戶可以透過app買入ICOCA虛擬卡作流動支付，也可以隨時隨地為ICOCA卡增值。然而，該app目前僅限於日本當地販售的Android系統手機，而且不接受日本以外發行的信用卡，相信海外旅客較難受惠。

不過，如果你仍然有興趣了解，下文就介紹了將ICOCA卡綁定到手機的方法。

■綁定ICOCA卡到Android簡易步驟（日本限定）■

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第一步：用家可從 Google Play 商店下載及安裝Mobile ICOCA至 智能手機上。值得留意的是， 目前Mobile ICOCA只適用於已安裝Android 10.0或以上版本及最新版本的「Osaifu-Keitai（おサイフケータイ）」應用程式的裝置。【對應機種一覧： 按此 】

第二步：成功安裝app後，需要註冊「WESTER ID」及綁上本人的信用卡，目前只接受J-WEST（西日本的信用卡品牌）、JCB、VISA、萬事達卡和美國運通，銀聯則不包括在內。請注意，部分信用卡，例如