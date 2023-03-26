【日本好去處】栃木士多啤梨王國 40分鐘放題食爆汁草莓

初春正是日本士多啤梨的當造期，香港最常買到的是福岡甜王，但其實日本各縣也有種植士多啤梨，其中栃木縣的產量更是全日本第一，老實說好吃到「返唔到轉頭」！如果近日「回鄉」的話，絕對值得去大吃特吃。

近年香港的超市、網店、生果檔及果欄都有引入日本產士多啤梨，想吃到不難，但經過長時間的航程，來到香港香氣及味道已大打折扣。要吃最新鮮的即摘士多啤梨，推介到訪有士多啤梨王國之稱的栃木縣，絕對不會令人失望。

必試獨家品種

栃木縣位於關東，在東京乘坐新幹綫的話約一小時就能到達。這兒最出名的觀光勝地是傳統寺廟聞名的日光，以及大自然美景及溫泉的那須，首府為「餃子之街」宇都宮。栃木另一名物士多啤梨，產量是日本之冠，2019年產量達25,400公噸。

當地是人氣士多啤梨品種「栃乙女」（Tochiotome）的原產地，不過現時全國都能栽種，獨家的品種有「栃姬」（Tochihime）及草莓研究所開發的新品種「栃愛」（Tochiaika），2020年才上市。另亦有清甜多汁的「天空草莓」（Skyberry）及「白草莓」（Milky Berry）等等，甚至開發出夏天都能收成的夏日草莓。

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40 分鐘無限任食

即摘即食士多啤梨在栃木縣不是夢，很多果園都提供放題任食，最著名及大型必數「草莓之里」莫屬，士多啤梨季直到5月才完結。不同季節更有不同水果可以採摘，園內規模很大，佔地14公頃，有餐廳、Cafe、甜品店及商店等不同設施，可玩足半天。

果園只接受預約進場，可先在官網預訂日期、人數及選擇想吃的品種。園內共有170個大型帳篷，士多啤梨田整潔企理，不怕太多人擠擁及搶吃。放題限40分鐘，士多啤梨完整又乾淨，即摘即放入口，吃得過癮痛快。

香氣味道各有特色

最人氣的款式為天空草莓，果實甜度不算太高，但有極豐腴清甜的果汁，一咬下去有爆汁感覺，大大粒但吃起來清爽不膩。因為需要很多空間栽種，產量比其他品種少，在日本百貨公司索價過百元一盒，因此放題吃十幾粒足以回本。

另一款新品種栃愛都能放題任食，尺寸偏細粒，但甜度十足，味道如士多啤梨糖般香甜，並有少許酸味作平衡。因為蒂頭部分凹陷，因此切開果實看起來呈現心形，形狀可愛。口感較硬，而且抗寒及抗病力高，亦有利於運輸。

星期六日的升級版採摘活動，可以吃到3個品種以上士多啤梨，包括產量第一的栃乙女、稀少罕見的栃姬及白色的Milky Berry，時間更延長至60分鐘，成人每位3,450日圓起（約203港元），但只限3月供應。

園內的Cafe亦供應不少以士多啤梨製作的菜式及甜點，最人氣的天使班戟，在新鮮果肉及熱香餅上，唧上足有10cm高的忌廉，極為吸睛！吃不夠還可以買一盒盒的士多啤梨，或是蛋糕、糖果及朱古力等副產品回家。

草莓之里農場（Itigo no Sato）

地址：栃木縣小山市大川島408

電話：+81-285-33-1070

開放時間：9am-5pm

放題價錢：平日成人2,200日圓（約130港元）

小童1,430日圓（約84港元）

周末成人2,310日圓（約136港元）

小童1,430日圓（約84港元）

網址：www.itigo.co.jp

百年酒造洞穴熟成藏酒

島崎酒造於1849年創立，有173年歷史，第二代主人因為熱愛相撲，因此將清酒品牌命名「東力士」。使用從那須岳流下那珂川的水及優質日本米釀造，最特別是在洞窟內進行貯藏陳釀，製作成不同年份的古酒。

洞穴為二戰時期用作建造坦克車的軍事工場，荒廢後成為藏酒用的地窖，室內氣溫長年保持在5至15度左右，完全沒有日光滲透，特別適合進行清酒熟成。這個特別的空間亦是電影取景地，甚至曾有活動在此舉行。面積約12,000平方米，總長度600米的隧道之中，藏有超過10萬枝清酒。

在洞穴中經過低溫熟成的熟露枯，有3年、5年、10年不同年份，最古老的達50年，但已屬於限定發售的無價寶。熟成後酒色會變成琥珀淺黃，帶有微微發酵的味道，而且更加醇厚。洞穴參觀包試飲環節，可試試熟成後酒的變化。地面亦設有門市，有更多款式及年份可選，可以買回家慢慢品嘗。

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清酒東力士 島崎酒造

地址：栃木縣那須烏山市中央1-11-18

電話：+81-287-83-1221

營業時間：9am-5pm

參觀費用：200 日圓（約 12 港元）

開放日以外需一天前預約

網址：azumarikishi.co.jp

抵食栃木和牛扒

栃木農產品豐盛，位於日光的Enya餐廳，主打栃木和牛及日光名產HIMITSU豚肉，供應西冷、牛柳等不同部位，更用鐵板呈上香噴噴。店內招牌菜包括側腹橫肌牛扒，450克才售3,740日圓（約220港元）。另外自家製的牛肉、豬肉、蝦及帶子鐵板漢堡扒亦很受歡迎，店內還有串燒及日光限定手工啤酒，無肉不歡的朋友值得一試。

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Restaurant Nikko Enya

地址：栃木縣日光市石屋町443

電話：+81-288-53-5605

營業時間：10am-2:30pm，5pm-10pm（星期一休息）

網址：www.enya-nikko.jp

旅遊 Info

簽證： 持香港特區護照及BNO可免簽證入境，出發前7天曾逗留中國內地需進行新冠病毒檢測。入境前可預先填寫Visit Japan Web方便過關。

貨幣： 100日圓約兌5.89港元

機票： 國泰航空、日本航空、HK Express、香港航空等有航班直飛東京，國泰航空來回票價由7,375港元起。

鳴謝： 日本貿易振興機構（香港）

【原文：栃木士多啤梨王國 40分鐘放題食爆汁草莓 （收費文章）】

作者、責任編輯：張頌婷

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