華為4G新旗艦挑機蘋果 被制裁僅支援4G 先進鏡頭搭救

在中美政治角力之下，中國的華為無疑是最大的犧牲品。雖然被美國中止了先進技術的供應，但華為並沒有氣餒，繼續不停推出新產品。就在昨天，華為在上海舉行新品發布會，發布了今年的4G旗艦手機P60系列及Mate X3，並繼續以先進的攝像鏡頭作為主打，以掩蓋手機不支援高速5G網絡的痛點。

華為在美國制裁之下，仍然能夠每年推出兩部旗艦手機，其實力不容置疑。薑餅人手上的Mate 50 Pro手機，至今仍然是全球攝影手機第二名，僅次於剛推出的榮耀MagicPro 5。而華為手機拍攝的效果也有其優秀之處，若然是華為忠粉也很難轉會。

超薄摺機輕過蘋果

今次華為推出兩款旗艦手機，薑餅人對Mate X3的興趣遠高於P60系列。Mate X3是華為的內摺型摺屏手機，內屏7.85吋，外屏6.4吋，239g的機身，展開後的厚度僅為5.3mm。以超輕鋁材以及碳纖維材料實現了突破性減重，將屏幕減重28%、機身材料減重20%，這部摺機的重量比起蘋果iPhone 14 Pro Max還要輕，華為摺機的功藝又進入了另一層次。

驍龍8+Gen1 北斗雙向通訊

Mate X3搭載了4G版Snapdragon（驍龍） 8+ Gen 1處理器，而且支援北斗衛星雙向通訊。其電池為4,800mAh，支援66W有線和50W無線快充，且能提供7.5W反向無線充電。內外螢幕開孔裡的自拍相機都是8MP，後置三攝由50MP主攝（Sony IMX766感光器帶光學防手震）、13MP超廣角和12MP潛望式遠攝組成。

逾萬元起跳 售價略貴

摺屏手機以往難以吸引用戶的其中一個原因，便是其機身設計及重量。今次Mate X3能做到比普通手機更薄更輕，相信會吸引換機的用家。當然，價錢也會是另一個入手的門檻。Mate X3售價由12999人民幣（約14909港幣）起跳，對普通用戶而言仍然是太貴了，但若是iPhone用家的話，要多買一部來炫耀一下也可以吧。

P60搭載强勁三攝

至於一向被視為拍攝旗艦的P60系列採用全新的機背設計，以一大隻眼睛搭配兩隻小眼睛為組合，與現時的Mate 50系列大圓餅設計不同。P60 Pro的三鏡頭超聚光相機為4800萬像素f/1.4~f/4.0可調光圈OIS主攝廣角鏡頭、1300萬像素超廣角鏡頭及4800萬像素f/2.1光圈90mm長焦潛望鏡頭。主攝相機雖然官方未有提供感光元件規格，但官方稱聲進光量，已比1吋感光元件手機強大。

華為手機的工藝一直都在進步，只是在手機晶片受制下才被迫選用4G技術，薑餅人也期望這些新機能夠搭配最新的網絡技術，才能配得上機王之名呢。

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