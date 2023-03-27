香港寬頻購物網站登場 iPhone 14系列減$2000 富豪酒店自助晚餐買2送2

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.香港寬頻：新網站Shoppy登場 一連6日激減大優惠

香港寬頻推出電子購物網站Shoppy ，由即日起至4月1日，一連6日每日中午12時正，推出主題限量激抵產品供搶購，包括智能手機、智能家居、電競產品、影音娛樂、家庭電器及生活產品等，更有指定iPhone14系列直減2000元優惠。

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2.富豪酒店：自助晚餐 買2送2

即日起至4月30日，富豪酒店自助晚餐買2送2，自助晚餐第5位至第7位客人75折，以優惠碼「R2023」致電餐廳預訂。

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3. 東海堂：港鐵西九龍站店開業優惠

為慶祝新店開幕，即日起至3月31日，港鐵西九龍站新店推出獨家優惠：

- 優惠1：累積消費滿90元 (折後價) 或以上，即送牛乳曲奇一包

- 優惠2：累積消費滿180元 (折後價) 或以上，加送牛乳蛋白卷輕吃裝一包

- 優惠3：累積消費滿350元 (折後價) 或以上，加送角落生物禮盒一盒

同時，即日起至3月31日，購買任何家庭裝麵包、包裝產品及條裝牛油蛋糕，即減2元。

西九龍站分店地址：西九龍站B2樓WEK B2 – 10號鋪

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撰文：hket小編

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