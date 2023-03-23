行業花紅大揭秘 平均最少兩個月糧？ 轉工加薪幅度兩成起先好諗

香港作為金融市場，不少打工仔每日辛苦跑數對客，花紅佣金作為不少得的獎勵，到底目前各行業的花紅水平有多高? 今年內加人工又是否有望? 畢馬威會計師行最新調查發現， 更多的受訪者(74%)預計 2023 年的薪酬將會上升，高於去年的 66%。然而，受訪者對今年的花紅預期略有減低，僅 44%的受訪者預計花紅會有所增加，低於去年的 48%。

說到分佣，近期哪個行業花紅最多?據調查顯示去年僱員收到的平均花紅相當於 2.43 個月的月薪，然而，不同行業的花紅存在差異，一些花紅金額較高的行業在 2022 年略為下調。各行業的花紅如下圖所示︰

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花紅行業排名

1.金融服務:仍是獲得最多花紅的行業，但2022年花紅金額已下跌至相當於 3.17 個月月薪。上市市場不景气，企業交易縮減可能是導致花紅減少的原因 。

2.創新及科技行業:受經濟低迷影響，即使是創新及科技行業的花紅亦輕微下降，相當於 2.21 個月月薪，不過仍花紅水平位列第二。

3.地產:就去年交投量偏低的香港地產市場，地產行業的花紅則意外地保持在剛好超過 2 個月月薪的一般區間之間，情況亦算不錯。

4.消費品市場:受惠消費券，後來居上，去年消費品市場的花紅金額大幅增加超過 59% 至 2.36 個月月薪。

年內轉工情況略為放緩

2022 年轉工的香港受訪者不足四分之一 (23%)，相對去年活躍的情況 (2021 年： 27%) 略為放緩。調查反映，較高層職位轉職率較低。同時發現某些崗位不再外部請人，反而透過內部晉升或擴大工作範圍等方式填補，僱主亦似乎更傾向對僱員提供較優厚的待遇留住人才，有可能因而導致轉職率有所降低。

跳槽加薪幅度仍維持高水平

所謂「魚不過塘不會肥」，2022 年受訪者轉工後的加薪幅度，仍然維持高水平。加薪幅度的平均百分比為 23% (2021 年：23%，2020 年：19%)。雖然比起去年，獲得30% 或以上加薪的受訪者減少 2 個百分點，但30%以下所有加薪幅度的受訪者均有所增加。2022 年接受減薪的受訪者下跌至 11% (2021 年：24%)。

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去年加薪幅度最高的職級是首席級和助理經理或以下級別受訪者，轉工後兩個級別的平均加薪幅度達 30%，整體平均加薪幅度為 23%。 行業方面， 金融服務業受訪者的加薪幅度最高，平均達 31%。

招聘活動再次活躍

畢馬威中國發佈的《2023 年香港高管薪酬展望》報告，對 1,327 名企業高管和專業人士進行調查，以評估香港和整個大灣區的就業趨勢。香港受訪者中超過三分之一 (37%) 預期香港的員工人數會在 2023 年增加，首席級和人力資源部受訪者 ( 他們普遍對招聘計劃有較深入的見地) 的預期更高至 44%。員工人數增長預期的重點領域集中在銷售人員、收入創收、和客戶關係管理等前線職位。

望獲靈活工作安排

香港的專業人士在疫情期間，普遍採用彈性的工作安排，打工仔亦期望相關安排得以延續。近四分之三（74%）的受訪者將彈性工作安排，列為最重視的五大福利之一， 但僅只有 49%的香港僱主提供有關福利。

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另外，工作的靈活性及工作生活平衡，亦是轉職的第三大誘因， 僅次於薪酬與福利待遇以及發展和晉升機會。大灣區的進一步發展預期將創造更多職業發展機遇，73%受訪者表示會考慮搬往大灣區或在大灣區尋求工作機會。

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