【科網股】FAANG風頭不再　兩強獨撐大市　合計佔標指13%權重

科技股風頭一時無兩，港股有「ATMXJ」、美股也有「FAANG」，但似乎「FAANG」的時代已經過去，現在只剩下兩強—蘋果公司（美：AAPL）和微軟（美：MSFT）主導大市。

《華爾街日報》引述Strategas Securities數據報道，蘋果公司和微軟於標指的權重，合計已提高至13.3%，為1990年有記錄以來最高水平，而其他大型科技股的影響力最近有所減弱。

45年來權重最集中

標普道瓊斯指數公司高級指數分析師Howard Silverblatt表示，自1978年的IBM（美：IBM）和電訊商AT&T（美：T）以來，就沒再出現過兩隻股票在一個指數當中的佔比如此大。

在過去10年的大部分時間，Meta（美：META）、亞馬遜（美：AMZN）、蘋果公司、Netflix（美：NFLX）和Google母企Alphabet（美：GOOGL）5家主要科企廣受投資者追捧，所以獲市場冠以「FAANG」。

蘋果、微軟成避風港

隨著股價飆升，FAANG在標指的集中度也隨之上漲。在2020年8月的巔峰時期，FAANG合計總市值一度佔標指的四分之一；但因應近期市況回調，這個比例已下降至21%。不過投資者仍然擔心標指「頭重腳輕」，容易受重磅科技股拖累，大市缺乏穩定性。

而且，一旦市場對通脹的擔憂升溫、美國聯儲局開始加息，將會削弱大型科技股的的吸引力；加上部份科技面臨自身挑戰，例如Meta有關競爭和私隱限制的問題，Netflix則要應對訂戶流失，並努力控制內容成本。

Strategas的ETF策略師Todd Sohn表示，蘋果公司和微軟已成為股市動蕩中的避風港，兩者於標指的佔比分別為7.11%和6.14%。自去年重挫後，蘋果公司和微軟於2023年以來，已分別上漲21%和14%。他稱，這反映投資者對蘋果公司和微軟的看法更加放心，是很重要的信號。

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