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市場動蕩下現金為王 除了應急基金 應建立「未雨綢繆賬戶」

個人增值 08:30 2023/03/24

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早前矽谷銀行因擠兌倒閉，令金融市場動蕩不安，更是引起投資者們的深省。據CNBC報道，2050 Wealth Partners 的聯合創始人兼聯席首席執行官、紐約註冊理財規劃師Lazetta Rainey Braxton表示，此次重要的銀行業危機帶來一個教訓：「第一道防線應該始終是現金。」

準備充足現金儲蓄
Braxton續説道，對於未來可能因失業或其他金融緊急情況，而面臨現金緊張的投資者而言，這是一個寶貴的教訓，不應該被迫去市場尋找流動性。她還説道，大家如果需要資金時，最好先提取儲蓄，然後再出售投資賬戶内的資產。雖然經常提到每個人都應該有3個月至6個月的應急儲蓄，但最好將自己的現金儲蓄保持在6個月，以應對未來失業等風險，讓自己有足夠的現金緩衝。

如何做好現金儲蓄？
1.建立「未雨綢繆賬戶」
單單有一個應急基金並不足夠，最好建立另一個獨立的儲蓄賬戶，可將其稱為「未雨綢繆賬戶」，是獨立於應急基金的賬戶。應急基金的基本法則是3個月至6個月的生活費用，通常在3000元至3萬元之間，這筆錢用來應對失業或生活中發生的重大緊急情況。而另外這個「未雨綢繆賬戶」可以用來支付生活中的小型意外支出，例如家電維修、汽車維修或小型醫療支出等。

建立這兩個賬戶，有助於增加現金儲蓄，並有明確的分類，當意外發生時，有更好的保障。另外，每個月要做好規劃，將收入的一部分存入這兩個賬戶。

2.制定每月預算
要想更好增加儲蓄，首先要清楚自己每個月的收支狀況，在確保沒有債務負擔下，才能開始計劃儲蓄。如果以前從來沒有制定過每月預算，可以嘗試將收入按照 50/30/20 規則進行分配，即將50%用於必要開支，30%用於後備需要，剩下20%用於儲蓄。當必要開支超過50%時，可以從後備的30%中扣取，後期再慢慢調整。

具體的分配比例視乎個人情況而定，但最終目的是清楚自己的財務狀況，制定適合自己的財務預算，並逐步達致個人財務目標。

3.利用好記賬應用程式
至於記賬方式，以前很多人喜歡收集購買記錄單據，並用紙和筆來記錄自己每天的開支。不過，現時有不少更便捷和節省成本的方法，例如，很多應用程式有記賬功能，只需要每日將自己的開支寫入去，月尾甚至會生成一個統計圖表，讓使用者更便捷和更清晰地了解自己的財務狀況。根據這些統計數據，可以及時調整自己的開支習慣，有助於實現財務目標。

4.在日曆上記下重要財務任務
「難以堅持」可能是大多數人的難關，督促自己按時做好上述財務管理的方法之一，就是將這些事情記入自己的日程表内，確保在特定時間内，完成相應財務管理行為。

  • 自動化自己的儲蓄。現時儲蓄賬戶多數已經數碼化，可以在應用程式中設定一個時間，每個月固定在這個時間自動將一定數額的錢轉入儲蓄賬戶。這樣既節省時間，又可以保證不會忘記，跳過人為的感情操控，能實現更有效儲蓄。
  • 定期跟蹤賬單和查看所有賬戶。可以在手機中設定一個提醒時間，在特定時間提醒自己每月都定時查看記賬應用程式中的記錄，以及定期查看自己所有銀行賬戶的情況，即使發現財務問題。
  • 定期檢查自己的財務目標。這也是很多人經常忘記的步驟，隨著時間推移，年齡和工作的變動都可能令個人財務目標產生改變。財務目標是指引個人財務管理進行的指標，應該定時調整和更新。

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