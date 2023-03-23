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對沖基金2億押注瑞銀 聲稱會加碼 看好收購瑞信

外匯、商品、債券 17:29 2023/03/23

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彭博社報道，英國對沖基金經理克里斯平·歐迪（Crispin Odey）押注瑞士銀行（UBS），看好收購瑞士信貸（Credit Suisse）之舉。

歐迪投2%資金入瑞銀

瑞銀收購瑞信後，他將其歐迪資產管理公司（Odey Asset Management）基金2%的資金投入瑞銀股票。截至2月底，歐迪個人管理約13億美元的資產，即大約2600萬美元（約2億港元）投入瑞銀股票。歐迪表示自己本應投入5%，並認爲，瑞銀市值與收購案帶來的淨資產值增長之間有差距。

分析指收購對瑞銀利大於弊

3月19日，由瑞士政府牽線，瑞銀同意以約30億瑞郎（約32億美元）的價格收購瑞信，這項交易改變了瑞士銀行業的格局。

瑞銀是全球最大財富管理機構之一，投資者競相分析收購案對瑞銀的影響，認為合併瑞信可節約成本、大幅提升市場份額，同時交易也存在複雜性、可能帶來資產負債風險。分析者認爲目前利大於弊。

交易宣佈後，瑞銀股價周一（20日）下跌 16%，但此後回升並繼續在高於本周初的水平交易。周三（23日）股價將收低。

歐迪的旗艦基金European Inc.對沖基金去年飆升152%，主要得益於他對長期英國政府債券的高槓桿空頭押注。

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