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日本不止賞櫻花！　青森蘋果花開迎初夏　獨有蘋果祭典帶你認識蘋果

精明消費 15:00 2023/03/25

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自3月底開始，又到了日本春日賞櫻的好時節，不想到京都人逼人賞花，可到青森縣一遊，預計當地櫻花花季在4月底至5月初，準備時間更寬裕，現正是時候趕緊買機票訂酒店！

當中的弘前公園、鶴舞之橋等正是賞花熱門地點，

古色古香的城池或是別致湖景，加上漫天粉色花瓣飄揚，充滿浪漫氣氛。

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弘前公園迷人春櫻

位於青森縣西部的弘前市，擁有400年歷史，當中的弘前公園正是「日本賞櫻名所100選」之一，擁有絕佳的眺望景觀，可看見當地重要地標岩木山之餘，重點是公園內的2,600棵櫻花樹，共有50個品種，包括染井吉野櫻、枝垂櫻、八重櫻等，在盛放時絕對是一片浪漫粉色世界。每年四、五月期間更會舉行櫻花祭，吸引不少遊人前來享受櫻花瀑、櫻垂簾、櫻吹雪、櫻絨毯，不同春櫻景致為古城添粧。

話說這個號稱日本第一規模賞櫻地點，源於1715年津輕藩士自京都移植了25棵櫻花樹，後來亦多得民眾不斷捐贈櫻花樹，令當地逐漸演變成現時的壯觀櫻花海。賞櫻人士可先在西護城河的櫻花隧道漫步，又或者划小船細看櫻花，觀賞花瓣飄散在水面形成粉色地毯的浪漫景致。另一個戀人不可錯過的秘景聖地，就是南內門進入弘前公園之處，抬頭便見正前方呈現出心形的櫻花樹海，絕對是打卡熱門之地。有時間的話可靜待晚上的來臨，觀賞夜櫻又是另一番味道。

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弘前公園櫻花祭

地址：青森縣弘前市下白銀町1

日期：4月21日至5月5日

交通：JR弘前車站乘搭巴士，在市公所前下車，步行至弘前公園

門票：成人520日圓（約31港元）、小童160日圓（約10港元）（本丸、弘前城植物園、藤田紀念園）

時間：本丸9am-5pm（點燈6:30pm-10pm）、弘前城植物園9am-6pm

網址：www.hirosaki-kanko.or.jp/edit.html?id=cat02_spring_sakura

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鶴舞之橋賞櫻祭

來到北津輕郡的鶴田町，有著名鶴舞之橋賞櫻祭。這座木橋的來頭十足，位於津輕富士見湖上，是日本最長的木造三重拱橋，全長300公尺，使用樹齡150年以上、共700棵青森檜木搭造而成。最喜歡其將青森縣重要地標岩木山倒映在湖水之上，綿延彎曲的的橋拱與岩木山相襯的景象，不僅使鶴舞之橋看起來有如飛舞於空中的鶴般，也有渡過此橋能增年益壽的說法，怪不得平日已是熱門的旅遊景點。

來到每年4月底的黃金周，更會在木橋附近的富士見湖公園舉行賞櫻祭，環湖有約2,000多株櫻花樹，一片粉櫻美不勝收。同時亦會舉行津輕富士見湖釣日本白鯽魚的全國大賽、富士見湖馬拉松大賽、鶴舞之橋全國歌唱大賽，一派熱鬧的節日氣氛，每年都吸引不少遊人前來賞櫻玩樂。

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鶴舞之橋賞櫻祭

地址：青森縣北津輕郡鶴田町廻堰大沢 81-150

日期：4月27至28日

時間：JR陸奧鶴田站有巴士接送

網址：www.town.tsuruta.lg.jp/kankou/kankou-event/sakura.html

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津輕鐵道 穿越櫻花美地

同樣被選為「日本賞櫻名所100選」之一的津輕半島，也是數一數二的賞櫻勝地，當中的蘆野公園最值得一遊。除了園內有近1,500株櫻花樹之外，最特別是有一條津輕鐵道貫穿整個公園，吸引不少遊人特地跑到鐵道旁，觀賞集結鐵道、列車、櫻花元素的季節限定有趣景色。另亦可選擇乘坐津輕鐵道列車，穿梭於櫻花林之中，悠閒細賞車窗外的美櫻。公園美麗景致值得漫步細看，去看看垂落在蘆野湖湖面的淡紅櫻花及吊橋，別具風情。旁邊的櫻花祭會場有不少小食攤檔，正是醫肚的好選擇，在乍暖還寒的時節來一口熱食，絕對是大滿足。

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輕鐵道（津輕鐵道）

路綫：津輕五所川原站--津輕中里站（蘆野公園站）

費用：成人650日圓（約39港元），小童、長者330日圓（約20港元）

時刻表：tsutetsu.com/jikokuhyou.html

蘆野公園

地點：青森縣五所川原市金木町蘆野

交通：JR五所川原站，步行約5分鐘；乘坐津輕鐵道至「蘆野公園」站

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弘前蘋果花祭

青森縣的蘋果最出名，原來當地亦有舉行弘前蘋果花祭，正好賞完櫻花賞蘋果花！弘前市蘋果公園內種有2,300棵蘋果樹，5月初園內便會開滿蘋果花，以迷人的岩木山為背景，一片白色花海清雅又壯觀，遊客亦可走近欣賞白花綠葉結滿枝的美景。別忘了一訪公園內的小山丘，可將整片蘋果林盡收眼底，景色一絕。

蘋果花祭有以蘋果為主題的活動，如蘋果酒試飲、蘋果花押花製作等活動，亦有期間限定便當、蘋果甜甜圈等美食。賞花遊玩之際，可順道參觀公園免費開放的生產體驗區，認識蘋果的不同栽種過程。

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弘前蘋果花祭

地址：弘前市清水富田字寺澤125弘前市蘋果公園

日期：5月5日至7日

時間：10am-3pm

網址：www.hirosaki-kanko.or.jp/edit.html？id=cat02_spring_ringohana

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旅遊 Info

簽證：持香港特區護照及BNO可免簽證入境

貨幣：100 日圓約兌 5.97 港元

機票：可乘香港航空、香港快運航空、國泰航空等到東京（票價由3,852港元起），再轉內陸機或東北新幹綫前往青森縣。

作者：劉妙賢

責任編輯：張頌婷

【原文：日本青森 春日賞花 弘前城賞櫻+蘋果花祭（收費文章）】

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