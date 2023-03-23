Anson Kong率先型遊　PIAGET廣東道旗艦店全新登場

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瑞士高級珠寶腕錶品牌伯爵（PIAGET）宣布位於尖沙咀廣東道新店全新旗艦店隆重開幕，其一片接近無限奢華的「藍海」外牆，更是出自獲獎無數的亞洲設計工作室Neri&Hu Design。而開幕前更送邀請MIRROR組合成員Anson Kong（江𤒹生）「型」遊新店，在每個角落打卡拍攝宣傳照，盡一盡品牌大使助一助興咁話！
佔地200平方米的全新廣東道旗艦專賣店，以代表伯爵的藍色和金色點綴入口外牆，由分別來自菲律賓與台灣的設計師郭錫恩（LyndonNeri）及胡如珊（Rossana）創立的Neri&Hu Design所設計，藍色象徵伯爵工匠以大膽的創意開啟無限的可能。這一種藍，亦有帶著點點金光的青金石，珍貴的青金石被無數古文明奉為神聖寶石，能驅除厄運，消災解難之意。
深淺不一的藍調
Neri&Hu Design兩位負責人郭錫恩和胡如珊不約而同表示：「店面設計取材自九龍半島的歷史建築群，頌揚伯爵製錶傳統中堅如磐石的手工造諧。特製的瓷磚染上深淺不一的藍調，賦予旗艦店一抹建築美，配合同樣是特別打造的金屬和混凝土元素。」
外牆如此架勢，室內空間亦同樣經過悉心安排，牆身嵌板選用奢華奪目的素材，把鮮明但富層次的藍調與柔和的金光糅合。其中代表品牌的Palace Décor金雕元素，在新店中也擔當重要角色。這門經典工藝靈感源自璣鏤雕花技術，融合不規則的飾紋，而使每塊Palace Decor嵌板均是獨一無二的，再加上原色刻紋木材和透明背光板。
新店亦提供互動數碼體驗：訪客可透過手機屏幕，與投射於新店牆上的數碼內容互動，深入了解伯爵的腕錶世界。訪客更可透過嶄新的手機濾鏡功能試戴伯爵的虛擬腕錶，並拍下照片，在網上與親朋好友分享。
推新作助興
新店內可欣賞到品牌最新推出一套4款，加入月相複雜功能的Altiplano系列腕錶，並納入在品牌的Métiers d’Art高級工藝收藏系列之中，錶面經過2年時間設計和研發。
在琺瑯大師Anita Porchet精心打造的半透明藍色琺瑯天空上，閃耀的小白點和珍貴寶石代表中國從古代已有的星宿，每一顆守護星分別代表基本方位，與四季及四大元素（金、木、水和火）相互結合，直至夜幕出現。而錶面下半部的黃金「宮廷式裝飾」上鑲嵌著大小漸變珍貴寶石，乃需數小時工序才可完成的珍品，難怪美不勝收。
隨着Watches and Wonders 臨近 2023，品牌也釋出一枚新作打招呼——搭載1255P機芯的Piaget Polo萬年曆超薄腕錶，萬年曆時計能夠正確地計算星期、日期和年份直到2100年，並在錶盤上顯示月份、月相和閏年週期。而重中之重，錶身厚度只為8.65毫米呢！
產品查詢：2328 9098
撰文 : 黃鑑江
欄名 : 型男玩物誌