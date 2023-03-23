Anson Kong率先型遊　PIAGET廣東道旗艦店全新登場

瑞士高級珠寶腕錶品牌伯爵（PIAGET）宣布位於尖沙咀廣東道新店全新旗艦店隆重開幕，其一片接近無限奢華的「藍海」外牆，更是出自獲獎無數的亞洲設計工作室Neri&Hu Design。而開幕前更送邀請MIRROR組合成員Anson Kong（江𤒹生）「型」遊新店，在每個角落打卡拍攝宣傳照，盡一盡品牌大使助一助興咁話！

▲ Anson Kong首次來到旗艦店，拍攝了一系列型格宣傳照片，手上戴的是Polo Date系列腕錶，盡展迷人紳士氣質。（圖片：品牌提供）

▲ Anson Kong示範了多款瀟灑造型，並配戴Piaget Polo Skeleton 腕錶。（圖片：品牌提供）

佔地200平方米的全新廣東道旗艦專賣店，以代表伯爵的藍色和金色點綴入口外牆，由分別來自菲律賓與台灣的設計師郭錫恩（LyndonNeri）及胡如珊（Rossana）創立的Neri&Hu Design所設計，藍色象徵伯爵工匠以大膽的創意開啟無限的可能。這一種藍，亦有帶著點點金光的青金石，珍貴的青金石被無數古文明奉為神聖寶石，能驅除厄運，消災解難之意。

▲ 由Neri&Hu Design所設計的外牆色調，除了一貫象徵伯爵的藍調，還有借用青金石被能驅除厄運之意呢！（圖片：品牌提供）

深淺不一的藍調

Neri&Hu Design兩位負責人郭錫恩和胡如珊不約而同表示：「店面設計取材自九龍半島的歷史建築群，頌揚伯爵製錶傳統中堅如磐石的手工造諧。特製的瓷磚染上深淺不一的藍調，賦予旗艦店一抹建築美，配合同樣是特別打造的金屬和混凝土元素。」

▲ 新店設計參考象徵法式生活品味的沙龍，為訪客和顧客締造一個溫馨親切的空間。（圖片：品牌提供）

外牆如此架勢，室內空間亦同樣經過悉心安排，牆身嵌板選用奢華奪目的素材，把鮮明但富層次的藍調與柔和的金光糅合。其中代表品牌的Palace Décor金雕元素，在新店中也擔當重要角色。這門經典工藝靈感源自璣鏤雕花技術，融合不規則的飾紋，而使每塊Palace Decor嵌板均是獨一無二的，再加上原色刻紋木材和透明背光板。

▲ 新店中央擺放的《Art Mirror》裝置，是榮獲2019年Design Prize「年度新晉設計師大獎」的荷蘭藝術家Sabine Marcelis的作品。裝置中央鑲嵌藍色和米色鏡面，構成微妙的光影效果。（圖片：品牌提供）

新店亦提供互動數碼體驗：訪客可透過手機屏幕，與投射於新店牆上的數碼內容互動，深入了解伯爵的腕錶世界。訪客更可透過嶄新的手機濾鏡功能試戴伯爵的虛擬腕錶，並拍下照片，在網上與親朋好友分享。

推新作助興

▲ Altiplano系列月相高級珠寶腕錶共推出４款，在36毫米錶面綴以宮廷式裝飾和琺瑯，鑲飾紅寶石、藍寶石、黃鑽、沙弗萊石和橙色錳鋁石榴石等不同寶石，各限量8枚。（價格待定／圖片品牌提供）

新店內可欣賞到品牌最新推出一套4款，加入月相複雜功能的Altiplano系列腕錶，並納入在品牌的Métiers d’Art高級工藝收藏系列之中，錶面經過2年時間設計和研發。

在琺瑯大師Anita Porchet精心打造的半透明藍色琺瑯天空上，閃耀的小白點和珍貴寶石代表中國從古代已有的星宿，每一顆守護星分別代表基本方位，與四季及四大元素（金、木、水和火）相互結合，直至夜幕出現。而錶面下半部的黃金「宮廷式裝飾」上鑲嵌著大小漸變珍貴寶石，乃需數小時工序才可完成的珍品，難怪美不勝收。

▲ Polo萬年曆超薄腕錶：錶徑42毫米，精鋼錶殼，綠色錶面，搭載自家製1255P超薄自動上鏈機芯，動力儲存約42小時，精鉋錶鏈，防水約30米。（$438,000／圖片品牌提供）

▲ 以超薄1200P機芯為基礎，附加了月相裝置的萬年曆，打造出全新的伯爵4毫米超薄1255P機芯，錶身厚度只有8.65毫米。（圖片：品牌提供）

隨着Watches and Wonders 臨近 2023，品牌也釋出一枚新作打招呼——搭載1255P機芯的Piaget Polo萬年曆超薄腕錶，萬年曆時計能夠正確地計算星期、日期和年份直到2100年，並在錶盤上顯示月份、月相和閏年週期。而重中之重，錶身厚度只為8.65毫米呢！

產品查詢：2328 9098