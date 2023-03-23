錢太多反而唔開心? 平均年薪有呢個數已達「幸福」 懂得使用財富才健康

平凡是福，錢雖然可以改善生活，但假如十分看重金錢，只顧著追求利益，經常盤算著如何賺更多錢就會快樂嗎? 個人財務顧問、外國金錢及生活方式專欄作家Casey Bond指出，很多富人並不快樂，儘管他們擁有財富，或者甚至是正正因為他們擁有太多的財富而苦惱。普通人在工作中獲得獎金、或在口袋裡找到 20 元會感到意外地高興，但是當錢太多，可能就不會體會到這種快樂。

有多少錢才能算「太多」?

很難說有太多錢的確切數字，因為很大程度上取決於個人，但據普渡大學 2018 年根據蓋洛普世界民意調查數據進行的研究確實發現，按生活評估的理想收入點是年薪 95,000 美元(約港幣74.6萬)，要有「情緒幸福感」的理想收入是年薪 60,000 至 75,000 美元(約港幣47至59萬)，即平均月薪要有超過港幣3.9萬起，及後人們不會從更高的收入中獲得更多的快樂或滿足感。當然這個數是平均而言，總合了164個國家超過 170 萬人的調查結果所得出，未必能反映香港的情況，但仍然具有參考價值。

理財知識網站Retirement Investments行政總裁Donny Gamble指出，金錢買不到幸福，但可以讓生活更舒適、壓力更小。 不過，如果管理不當或用得不明智，財富反而會導致其他問題。雖然擁有太多的錢並不會讓一個人本質上不快樂，但懂得選擇如何使用財富，將會更加影響人們的心理健康和幸福感。

會計師樓PLLC Norlander CPA 的Robert Nordlander亦指出，「幸福和財富相互排斥」，當金錢和對財富的追求被認為是幸福的源泉時，就會發生混淆， 「有錢人很快就會發現，幸福與財富並不直接關連， 快樂的人可以是窮人、也可以是富人。」

幸福和財富相互排斥

Nordlander指出，隨著財富而來，更多的是一系列不同的挑戰。因為財富通常會將人置於不同的社交圈，亦可能意味著與某些朋友相處的時間會減少，因為他們沒有辦法享受相似的生活方式，導致內疚感或孤獨感。就例如曾做曾透過沽空交易獲利的德國證券界教父科斯托蘭尼，雖然在沽空投機中賺了大筆，但身邊的親人、朋友全都歷經重大的虧損，他的獲利來自別人的虧損，當他開始享受奢華生活的時候，才發現自己並不快樂，於是他不再透過沽空交易賺錢。

物質主義損害價值觀

財富往往會放大一個人的品格。 一些富有的人甚至十分「白鴿眼」，只關注物質財富及奉行消費主義，使個人價值觀和行為受到負面影響。研究實際上發現，財富可能與同理心與同情心沒有正向關連。

理財知識網站Retirement Investments行政總裁Donny Gamble亦認為，擁有「太多的錢」會導致人們的行為更加自私或魯莽，例如，變得更富有及更加的有權有勢，會給人一種權利感及令人自以為是，以至於他們會對配偶不忠，結果導致婚姻破裂，與孩子的關係會變得緊張，最終會感到不快樂和孤獨。

當然，金錢本身不會造成這些問題，但一些人在積累大量金錢後形成的心態，會助長此類行為。 哈佛大學和猶他大學研究人員的一項研究發現，參與者在接觸到與金錢相關的詞語後，更有可能撒謊或做出不道德的行為，可見一直想著金錢亦會產生負面影響。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App