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調查：女性掌控家庭財務大權 #MeToo、新冠影響女性理財

個人增值 20:30 2023/03/23

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美國個人理財資訊網站GOBankingRates發佈最新調查稱，女性在家庭財務決策上處於領導地位。

近九成女性掌控家庭財務

在1000多名參與調查的女性中，約兩成是單身或為家中唯一成年人；剩下約八成有伴侶的女性中，近40%主導家庭財務決策，另有30%與伴侶一起做出決策。只有不到12%的女性是由其伴侶完全掌控家庭財務。

更多女性賺錢養家

如果更多女性在做資金決策，那可能是因為更多女性在賺錢。

美國勞工統計局數據顯示，1950年只有約三成美國女性工作，1980年也僅有五成。至2000年，美國女性就業人口比例才佔 60%。而據美國進步中心統計，如今這一數字接近75%。

金融專家安德里亞·沃登(Andrea Worden)表示，隨著更多女性進入勞動力市場並獲得經濟獨立，她們也承擔了更多家庭財務責任。

#MeToo、新冠影響女性理財

近幾年，#MeToo等性別平等運動的興起也改變了女性的理財觀。有家庭法專家認爲：女性不再滿足於對財務問題靠邊站，希望積極參與理財並確保財務前景。

另一方面，越來越多免費在線資源面世，幫助人們更好地了解個人財務狀況、提供理財規劃指導，這讓女性更易掌控自己的財務，打破了傳統金融教育的模式。

此外，新冠疫情使許多職場女性失業，或被迫減少工作時間來照顧老人孩子。沃登分析，這可能導致女性需承擔更多理財責任，以穩定家庭財務安全。


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