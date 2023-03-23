【自願醫保】邊款自願醫保適合小孩？8歲前出現的先天性疾病都有得保

新生命得來不易，為人父母，當然想無時無刻守護孩子，尤其是因為他們抵抗力弱，容易病倒。部分爸爸媽媽會為子女張羅一份醫療保險，保障一系列私家醫院住院及手術費用。是次，10Life比較5款「全數保障」（註1）的自願醫保（普通房）。雖然普通房計劃被視為入門級醫保，但我們發現部分產品預計保障率（註2）達100%，有產品更罕見地由初生嬰兒開始，保障投保時未知的先天性疾病。

選「全數保障」產品 要注意兩個「上限」

醫保市場競爭激烈，產品推陳出新。以往普通房計劃通常就每個醫療細項設有賠償上限，因此有部分受保人擔心賠償不足。有見及此，近年部分產品「全數保障」多個醫療項目的開支，不過仍有一定限制，當中每年保障上限及終身保障上限，可視為「全數保障」產品的緊箍咒。

如表1顯示，5款自願醫保的每年保障上限，以富衛最高（8,000,000港元），而其他為5,000,000港元。安盛、信諾及富衛均不設終身保障上限，而餘下兩款則為20,000,000港元。

3款自願醫保預計保障率達100%

為了令消費者易於比較自願醫保，10Life根據12個常見傷病個案，包括發燒（需住院）、前十字韌帶手術、癌症等多個消費者關注的個案，向多名專科醫生了解醫療開支，再由10Life精算師計算出醫療保險的預計保障率。如表1顯示，5款產品的預計保障率介乎97%至100%，其中安盛、信諾及富衛的預計保障率皆為百分之百。

表1：比較5款「全數保障」自願醫保（普通房）保障及保費(港元)

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點解BB仔同小朋友要買0港元自付費醫保？

當BB仔6個月大，母體所給予的抵抗力就差不多耗殆。再加上小朋友逐漸成長，開始探索世界，學習社交，容易感染細菌。若不幸發燒而需入住私家醫院，埋單隨時二、三萬港元。假如家長選擇設有自付費的醫保，變相該醫療費用由自己承擔。所以，不少父母幫小朋友投保時都會選擇0港元自付費的醫保。比較5款產品的0至5歲平均每年保費(見表1)，最低是富衛（5,774港元），最高的是信諾（8,527港元）。

值得一提，自付費並非日後不可調整。若將來小朋友健康成長，不再經常入院，父母可向保險公司申請增加自付費（毋須重新核保），以便減輕保費負擔。

富衛保障期最早

一般自願醫保只承保年滿8歲或以後出現或確診的先天性疾病。然而有兒科醫生和教授指出，不少先天性疾病出現於8歲前：

心內膜墊缺損、唐氏綜合症：九成以上於1歲前發病；

氣管敏感：多在5至8歲期間發病；

自閉症：多於5、6歲時被發現。

血友病、白血病：多於8歲前發病；

因此，產品越早保障先天性疾病越好。如表2顯示，在5款產品中，富衛的保障期最早（首個保單年度的第31日開始），其餘則跟隨自願醫保標準規定（8歲後出現或確診的先天性疾病）。

另外，小朋友紮紮跳，容易跌倒及撞傷。倘若發生意外，可前往私家醫院緊急門診部求醫。5款產品中，大部分均提供相關保障，全數保障緊急意外門診治療所引致的相關費用，其中富衛涵蓋的時間最長（意外發生後72小時內）。

表2：比較5款「全數保障」自願醫保（普通房）保障

（先天性疾病及緊急意外門診）

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醫療保障條款和細則繁多，本文只是粗略討論上述產品的部分保障，讀者投保前宜先了解自己個人需要。如有疑問，宜向專業保險顧問查詢。

註：

1.全數保障是指不設分項賠償上限，並為合資格費用及其他費用於扣除餘下的自付費（如有）後的實際金額，及受每年保障上限及終身保障上限（如有及如適用）所規限。全數保障只適用於指定保障項目，而其他保障項目並不獲全數保障及受限於相關項目的賠償上限。

2.10Life根據多個常見、涉及不同程度及醫療服務的傷病個案，於一般情況下的醫療開支，再由10Life精算師對照醫療產品的賠償上限，計算出來的預計平均保障，詳見《醫療保險的評分方法》。上述傷病個案的預計保障率是根據該傷病於一般情況下之預計醫療開支來計算，用作「預計」醫療保險及消費者大概要負擔的醫療開支，僅作參考之用，並未得到有關保險公司之確認。

3.以上保費資料更新至 2023年2月28日，並未包括保業監管局收取的保費徵費。

4.本文最後更新日期：2023年2月28日。

【文章來源：10Life；原題：【自願醫保比較】邊款適合BB仔同小朋友？連8歲前出現嘅先天性疾病都有得保？】

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