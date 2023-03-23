【理財個案】43歲無做任何投資 儲蓄45萬 月儲1萬 專家籲一半儲蓄月供股票

萬事起頭難，沒有投資經驗，已經達到40歲以上，有一筆不多也不少的資本，到底可以如何部署，慢慢滾大資本，開始分散資金進行投資? 看看龔成是如何回應。

讀者:

你好，龔成先生。 本人43歲大概有45萬儲蓄（無做任何投資）另外每個月可以儲1萬，請問有咩投資適合我呢？

龔成︰

當我地進行人生財富累積時，會運用「先增值，後現金流」方法。年輕人應著重於增值類資產，而較年長的，就應著重保守類別。因年輕人財富系統未成形，同時負擔較少，可以承受較高風險，所以應以增長為先。

例如初期投資較有潛力股票，令財富增值較快，到一定金額後，可轉較平穩增值的股票。最後有相當財富時，才換成收息股去為自已創造穏定現金流。

投資策略應偏重增長 宜儲蓄月供各半

以你現時43歲去計，投資策略上應偏重增長方面，你可以投資「平穏增長股」和「潛力股」。你每月5成儲蓄，即是用$5000做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

如果你現時無太多投資經驗和知識，潛力股這類風險較高的股票，你就不要持有過多，最多維持2-3成好了，甚至先集中係平穏增長股類。

若你有一定投資知識﹐潛力股比重可以相應調高，佔組合約3-5成，視乎你投資知識多寡和了解這些股票程度而定。

現時大市只是合理區中下部，你現有45萬資金可以先投入一半，用「分注」形式，慢慢買貨。餘下一半和每月所儲到的資金，就等大市出現一定程度的下跌，才大力度掃貨，然後長線投資。

宜加強投資知識 選股分析能力

除了利用上述方法，去進行財富增值外。你都必需要加強自己投資知識，提升選股分析和估值能力。長遠目標係可以自己因應市況平貴，自行制定入市策略，才可以將財富增值能力，推升至一個更高的層次。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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