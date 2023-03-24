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板長壽司刺身盛8折優惠 雲閃付APP 巴士/地鐵 每程賞$2

精明消費 07:30 2023/03/24

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 板長寿司：刺身盛 8折優惠

由即日起至3月31日, 全線板長5點刺身盛，以8折優惠發售 , 折扣後只需94元。

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2. 雲閃付APP：九巴/城巴新巴/龍運巴士 每程賞2元

即日起至5月20日，用雲閃付App「乘車碼」搭九巴/城市新巴/龍運巴士，每程賞2元乘車賞。即日起至5月31日，用港鐵乘車碼搭港鐵，同樣可獲贈2元港鐵乘車賞。

14日內再次使用兩款乘車碼搭對應交通工具會自動扣減車費，扣減金額最高是該程車費的一半，有用剩錢下次用。兩款乘車賞每款每日最多享3次，不可以混合使用。

詳情可參閲：
巴士: https://bit.ly/3LAjI41
港鐵: https://bit.ly/3YTpRv0

3. 7-Eleven：威露士洗護旅行套裝10元

即日起至4月11日，於7-Eleven購買威露士洗護旅行套裝，可享震撼價10元。旅行套裝包括：威露士殺菌洗髮水(佛手柑)50毫升、殺菌沐浴露(茶樹)60毫升、免洗酒精搓手液20毫升及迷你消毒濕紙巾7片裝2包。

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撰文：hket小編

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署  

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