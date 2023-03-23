香港寬頻快閃一日5G上台優惠 月費最低$90

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香港寬頻推出一日春日快閃5G上台優惠，今日只要到官網，成功新登記98元/20GB 5G數據計劃，可獲免2個月月費，平均90元/月。如果想要更多數據，可以選124元/30GB 5G計劃，可以免3個月月費，即平均只要109元/月。優惠只限今日一日，即2023年3月23日。
|香港寬頻春日快閃5G上台優惠
|數據用量
|20GB（其後1Mbps任用數據）
|30GB（其後1Mbps任用數據）
|平均月費
|90元（原價98元/月，免2個月月費）
|109元（原價124元/月，免3個月月費）
|最短合約期
|24個月
|24個月
|超值禮遇
|
兩項計劃都包括：
今日登記以上提到超抵5G月費計劃，還可以用激筍價加購OTT或音樂服務：
|OTT及音樂服務
|激筍價
|Disney+
|48元/月（官網價73元/月）
|Netflix
|低至68元/月（官網價78元/月起）
|myTV SUPER解碼器（基本版）
|25元/月（價值65元/月）
|JOOX VIP
|25元/月（價值48元/月）
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欄名 : 消費錦囊