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香港寬頻快閃一日5G上台優惠 月費最低$90

精明消費 10:43 2023/03/23

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香港寬頻推出一日春日快閃5G上台優惠，今日只要到官網，成功新登記98元/20GB 5G數據計劃，可獲免2個月月費，平均90元/月。如果想要更多數據，可以選124元/30GB 5G計劃，可以免3個月月費，即平均只要109元/月。優惠只限今日一日，即2023年3月23日。

香港寬頻春日快閃5G上台優惠
數據用量 20GB（其後1Mbps任用數據） 30GB（其後1Mbps任用數據）
平均月費 90元（原價98元/月，免2個月月費） 109元（原價124元/月，免3個月月費）
最短合約期 24個月 24個月
超值禮遇
  • 免每月18元行政費
  • 送6個月網絡安全防護及防毒軟件（價值168元）
  • 攜號轉台可享最多180日延遲生效
    點擊圖片放大

兩項計劃都包括：

  • 其後1Mbps任用數據
  • 免18元行政費
  • 攜號轉台可享最多180日延遲生效
  • 送6個月網絡安全防護及防毒軟件（價值168元）

今日登記以上提到超抵5G月費計劃，還可以用激筍價加購OTT或音樂服務：

OTT及音樂服務 激筍價
Disney+ 48元/月（官網價73元/月）
Netflix 低至68元/月（官網價78元/月起）
myTV SUPER解碼器（基本版） 25元/月（價值65元/月）
JOOX VIP 25元/月（價值48元/月）

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欄名 : 消費錦囊

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