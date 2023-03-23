有穩定被動收入 仲返唔返工？ 6大因素須考慮

不少港人在正職之餘，會有其餘被動收入，當有一定穩定的被動收入之後，還有必要繼續打工嗎？做決定之前，哪些因素要考慮？

1. 是否需要供樓？

眾所周知，香港樓價高企，國際公共政策顧問機構Demographia最新公布「國際房價負擔能力（International Housing Affordability）報告」，香港連續第十三年位居全球樓價最難負擔城市的榜首，一個家庭不吃不住18年才能上車。如果是需要供樓的人士，有兩個問題需要考慮：

如果在沒有正職收入情況下，收入和存款是否能負擔供樓費用？

被動收入是否保證非常穩定？

如果這兩個問題都可以解決，才適合考慮不繼續打工。

2.是否單身？

一個人和一個家庭的開支大相徑庭，如果是單身，在撇除正職之後，能符合自己的所有開支，固然可以考慮不打工。如果是一個家庭，將要多考慮以下問題：

能否覆蓋家庭開支？

小孩教育成本

3.日常開支

日常開支也有很多類別，例如定期買新衫、新鞋、新包，水電煤，朋友聚會，電子設備等，如果是女士，還要增加美妝用品等開支。這些日常開支在每個月支出中也是一筆不小的費用。

4.是否需要交家用？

贍養父母也是一筆費用，年邁的父母除了日常開支之外，可能還有大額醫療費用支出或養老院支出，如果患有大型疾病，手術費及住院費也要考慮在内。

5.是否有足夠儲蓄因對意外？

無人能預料未來事情，應該要防患於未然，在衡量自己儲蓄時，要將未來的意外支出考慮在内，例如，未來患病的支出、家庭成員醫療支出、房屋維修支出等，要預留一定的儲蓄來應對意外事件。

6.個人目標和追求

另外，要考慮自己的長遠目標和追求，目前辭去工作是想暫時休息，以後再打算創業還是辭去工作後做Part-time，抑或是以後用儲蓄環游世界？當短期目標和長期目標更清晰後，或會更好做決定。

如果衡量完所有因素後，決定辭去工作，但還未決定好辭職後如何安排日常生活，可以參考以下選擇：

學習投資知識，用閑置資金進行投資增值，在有穩定被動收入之餘，還有可能獲得其餘收入。

嘗試不同的Part-time，時間更靈活之餘，可以體會到更多不同行業的運作，如果以後再打算回到職場，也更容易。

培養一項自己的興趣或特長，提升自己至於，或許能成為另一個收入來源

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