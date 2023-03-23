有穩定被動收入 仲返唔返工？ 6大因素須考慮

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不少港人在正職之餘，會有其餘被動收入，當有一定穩定的被動收入之後，還有必要繼續打工嗎？做決定之前，哪些因素要考慮？
1. 是否需要供樓？
眾所周知，香港樓價高企，國際公共政策顧問機構Demographia最新公布「國際房價負擔能力（International Housing Affordability）報告」，香港連續第十三年位居全球樓價最難負擔城市的榜首，一個家庭不吃不住18年才能上車。如果是需要供樓的人士，有兩個問題需要考慮：
如果這兩個問題都可以解決，才適合考慮不繼續打工。
2.是否單身？
一個人和一個家庭的開支大相徑庭，如果是單身，在撇除正職之後，能符合自己的所有開支，固然可以考慮不打工。如果是一個家庭，將要多考慮以下問題：
3.日常開支
日常開支也有很多類別，例如定期買新衫、新鞋、新包，水電煤，朋友聚會，電子設備等，如果是女士，還要增加美妝用品等開支。這些日常開支在每個月支出中也是一筆不小的費用。
4.是否需要交家用？
贍養父母也是一筆費用，年邁的父母除了日常開支之外，可能還有大額醫療費用支出或養老院支出，如果患有大型疾病，手術費及住院費也要考慮在内。
5.是否有足夠儲蓄因對意外？
無人能預料未來事情，應該要防患於未然，在衡量自己儲蓄時，要將未來的意外支出考慮在内，例如，未來患病的支出、家庭成員醫療支出、房屋維修支出等，要預留一定的儲蓄來應對意外事件。
6.個人目標和追求
另外，要考慮自己的長遠目標和追求，目前辭去工作是想暫時休息，以後再打算創業還是辭去工作後做Part-time，抑或是以後用儲蓄環游世界？當短期目標和長期目標更清晰後，或會更好做決定。
如果衡量完所有因素後，決定辭去工作，但還未決定好辭職後如何安排日常生活，可以參考以下選擇：
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欄名 : 理財加油站