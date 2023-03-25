【北上消費】香港電子錢包返内地可用嗎？ AlipayHK、WechatpayHK和BoCpay都可（附實名認證詳情）

開關後，不少港人北上消費，香港電子錢包都能在内地使用嗎？即睇以下電子錢包選擇和注意事項。

1. AlipayHK

AlipayHK是可在内地使用的電子錢包，只要商戶有張貼「支付寶」或者「Alipay+」logo，就可以通過打開AlipayHK的付款碼，讓商戶掃一掃，就可以成功付款。

掃碼支付分為「主動掃碼」和「被動掃碼」，「主動掃碼」是指自己打開AlipayHK内的掃一掃，通過掃描商家的收款二維碼付款，「被動掃碼」是指消費者出示自己的付款二維碼給商家掃描，從而完成付款過程。其中，AlipayHK二維碼的其中一個好處是，就算電話不能上網，也可以被商家掃描支付，不過只限於給商家掃碼，不能自己掃描商家的二維碼付款。

使用前要先認證

如果到内地使用AlipayHK付款，記得要先完成實名認證，否則付款及其他功能將會收到限制，認證之後可以直接使用餘額或綁定銀行卡付款，如果是綁定信用卡，可能需要輸入短信認證密碼，記得先開通銀行卡綁定的電話號碼的漫遊服務，以便收取信息。

實名認證步驟：

點擊左上角的目標欄- 「身份認證」

按頁面提示拍攝香港身份證及確認身份證信息

完成自拍認證 ▼ 點擊圖片放大

未完成實名認證將有限額

匯款至内地限額須根據賬戶認證等級：

•中級認證用戶單日限額為7,999港元；全年限額為100,000港元

•高級認證用戶單日限額為7,999港元；全年限額為300,000港元

•身份證掃描和自拍認證用戶單日限額為15,000港元；全年限額為300,000港元

•若使用餘額匯款，匯款限額將與門店付款或網上付款等功能一併計算佔用錢包餘額額度

•單次匯款金額最少為20港元

匯率如何計算？

支付時，會直接按照當天的匯率，將人民幣轉換成港幣，收取相應的港幣數目，在使用前可先與其他電子錢包對比。

AlipayHK其他功能

除了商戶消費，還可以乘坐深圳地鐵，在AlipayHK應用中心旁邊的「更多」點進去，在交通服務一欄，有個叫做「跨境乘車碼」，打開定位後會自動出現該城市的乘車碼，用這個乘車碼到地鐵閘機前掃一掃，即可乘車，現在AlipayHK還支援佛山、廣州和中山的乘車碼功能。

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海關申報都有

由於現在去内地需要填寫一個海關申報表，在Alipay的交通服務内就有「海關旅客指尖服務」，令出行更方便。

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有無消費優惠？

Alipayhk首頁應用中心處有 Alipay+ Rewards一欄，内有各個地方的消費優惠券可領取，在左上角可以選擇地區，現有中國内地、日本、韓國、中國澳門、菲律賓和新加坡可選，如下圖所示。

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2.Wechat pay HK

Wechat pay HK和AlipayHK非常相似，同樣在内地標有「Wechat pay」標志的商家可以掃碼支付。

Wechatpay HK目前已支援逾100萬間内地商戶，包括喜茶、探魚、海底撈火鍋等，還可用「乘車碼」繳付車費，包括深圳、廣州等地的地鐵或巴士，覆蓋内地大部分城市，還包括購買高鐵車票「中國鐵路12306」、「滴滴打車」及港珠澳穿梭巴士等功能。

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匯率如何計算？

用戶不需要綁定内地銀行卡，人民幣將會按訂定的匯率自動兌換成港幣結算，並免收手續費。若以信用卡增值錢包，將會被發卡銀行收取特定手續費。

未認證將不能跨境支付

目前WeChat Pay HK的電子銀包認證包括銀行轉賬認證和面容認證，若未完成其中一項，將不能在内地跨境支付，建議大家在通關前做好準備，完成驗證及綁定。

實名認證的步驟：

進入電子銀包頁面

驗證個人手機號碼

驗證香港身份證

填寫個人資料

接受人臉識別

未驗證是否有限額？

未添加過銀行卡的用戶轉賬付款單筆單日限額200元，收款單筆單日限額3000元。超過限額後若想繼續使用，需要添加一張銀行卡，驗證身份信息。

日常使用是否有限額？

微信錢包内存錢沒有限額，不過，單張儲蓄卡向一個微信號的零錢充值額度為單筆單日三萬元。另外，轉賬付款單筆限額是2萬元，收款無限額，微信發紅包最多只能發200元。

3.Bocpay 銀聯二維碼支付

除了使用 AlipayHK和WechatpayHK 在内地消費之外，還可以使用銀聯二維碼向商家付款，只要商家有貼出銀聯支付標簽，就可以使用該支付方式。銀聯卡有很多種支付選擇，包括雲閃付、銀聯手機閃和銀行App銀聯二維碼等。



「雲閃付」是銀聯聯合多間中國商業銀行推出的流動支付手機應用程式，同時適用於中國内地和港澳地區，港澳居民只要下載注冊雲閃付手機引用程式，並綁定銀聯卡，就可以在港澳、内地及跨境進行掃碼支付。



「銀聯手機閃」同樣都是向商家出示銀聯支付二維碼，但與雲閃付不同的是，銀聯手機閃不需要下載app，直接綁定手機内的支付系統即可。例如，Apple Pay和 Huiweipay等。



不少銀行的手機應用程式都支援銀聯二維碼，包括BoC Pay、交通銀行（香港）、HSBC Reward+ 及工銀亞洲等。以BoC Pay為例，這是中國銀行（香港）推出的支付平台，也是其中一個支援銀聯二維碼的手機應用程式，無論是否中銀客戶都可以申請，BoC Pay同樣有豐富的支付功能，包括掃碼支付和繳費、轉賬、付款碼、跨境匯款和乘車碼等功能。

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