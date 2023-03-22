【旅遊保險】港人遊泰險喪命　「笨豬跳」屬旅遊保範圍　但這些活動卻不受保！

隨全球旅遊復常，不少港人相繼出國外遊。近日有港人到泰國芭堤雅體驗「笨豬跳」（Bungy Jump）時，腳上的繩索意外斷開導致墮湖受傷，事件引起市民對外遊保障的關注。雖然園方只賠償該名事主2000港元，但他在港所有醫療費用都獲保險賠償，算是不幸中之大幸。

其實，在購買旅遊保險前，大家有沒有細讀當中條文？今次因為玩笨豬跳而受傷，又是否每份旅遊保險都有所保障？

事實上，市場普遍的旅遊保險，都會覆蓋不少較高危的活動，例如今次事件的笨豬跳、冬季受歡迎的滑雪及其他冬季運動、熱氣球、跳傘、各種水上活動等等。可是，即使潛水和高山遠足在保障事項之內，但每家保險公司對活動的高度或深度都有不同限制。其中，高山遠足的限制，普遍劃於海拔5000米以內；潛水的水深限制，則以保誠的45米以內較為寬鬆。

■比較各款旅遊保險對高危活動的保障■

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在多家大行當中，以恒生銀行的不受保項目相對較多，例如賽車、攀山、地殼探勘、欖球、滑雪跳躍、連橇運動、懸掛滑翔、各式滑翔運動、跳降傘等等，也是不包括在內。

Ben Excellence Consultancy Limited董事鍾建強對本網指出，目前市面上的旅遊保險，主要承保業餘運動，不會保障可獲得收入或酬勞的運動或競賽、以專業性質参加的比賽或活動、參與任何速度賽（徒步以外）和比賽時發生的意外事故。

投保前應細讀條款 高危活動可免則免

至於意外發生後可獲得的賠償，鍾建強表示，金額視乎保單的醫療保障而定，他又提醒，港人如非必要，還是避免參與高危活動，以免發生意外。

香港保險業聯會行政總監劉佩玲對本網說，旅遊保險屬於綜合保險，不同公司的保障範圍、索償門檻等等均有分別。她表示，市民若有計劃外遊時參與高危活動，可在投保前查閱保險公司的條款及細則，一般已有列明保單不保事項。然而，由於每個人對高危活動的定義不一樣，劉佩玲建議，如有任何疑惑，可以直接聯絡保險公司查詢。

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