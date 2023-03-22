Zegna首推戶外Outdoor系列　高端環保面料打造高檔山系時裝

從前遠足行山，大家所穿所著的都是俗話說的「牛記笠記」，隨便找一件tee、一雙球鞋就可以走進郊野裏去，哪會理會腳上的球鞋會否適用於易於滑倒的郊野。但隨著科技日新月異，今天的山系服裝和行山鞋變得愈來愈追求功能性，由乾爽、透氣、防紫外光和防滑等功能均缺一不可，不少時裝品牌更企圖將山系服推到極致，務求可以將功能和時裝一體化。來到今天，男裝界的「龍頭大哥」Ermenegildo Zegna亦終於正式加入這個山系陣營，大可以說是姍姍來遲。

▲ ZEGNA X NORDA黑色低筒慢跑運動鞋$5,300、襪$1,000。（圖片品牌提供）

▲ #UseTheExisting 科技纖維慢跑短褲 $7,600。（圖片品牌提供）

▲ 橄欖綠網眼Special背囊$19,700。（圖片品牌提供）

Ermenegildo Zegna作為一個以生產面料起家的百年歷史品牌，於今次的outdoor系列的面料上可說是交足功課，當中包括3層layer的連帽冇袖拉鏈外套就應用了防水的technical面料縫製。

▲ 3層科技纖維連帽背心 $7,600。（圖片品牌提供）

▲ ZEGNA X NORDA黑色低筒慢跑運動鞋 $5,300。（圖片品牌提供）

▲ 褪黃色 #UseTheExisting 印花棉質短袖tee $4,300。（圖片品牌提供）

至於同時可作跑步的短褲，就用上 #UseTheExisiting 可持續高科技纖維面料，至於短褲內的「內膽」則是100%天然羊毛加工處理，有著極大伸縮性能的High Performance面料，實踐了功能性和環保合二為一的服裝趨勢。

產品查詢：2295 0828