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紅隧、東隧8月2日起加價 3張信用卡隧道費、泊車回贈比較

精明消費 16:53 2023/03/22

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開車的支出又要再增加，事因車主普遍往返港九的紅隧、東隧即將加價。政府宣布8月2日起，西隧私家車收費會由 75 元降至 60 元，紅隧、東隧私家車收費會分別上調至$30，相等於分別加價$10及$5、簡稱「633」方案，雖然屆時三隧的士收費會劃一收25元，但對車主而言，普遍市民開車都於繁忙時間，可以如何節省支出？本文就介紹三張信用卡可以為車主減省泊車、隧道費用的信用卡︰

1.建行亞洲-八達通車生活銀聯鑽石信用卡

結合八達通功能的信用卡，除了Citi八達通卡，還有建行亞洲八達通車生活銀聯鑽石信用卡。

    點擊圖片放大

-額外2小時免費泊車優惠

即日起至2023年7月31日逢星期五至日及公眾假期，於新鴻基地產旗下17個商場簽賬滿常設之指定金額可尊享高達額外2小時免費泊車優惠。

    點擊圖片放大

-泊車優惠每月回贈高達$100

使用信用卡內置的八達通功能繳付泊車費用，每宗交易可享HK$5現金回贈或全數回贈（以較低者為準），無須登記，亦無最低簽賬要求

-於指定汽車美容商戶簽賬可享4%現金回贈

    點擊圖片放大

-汽車貸款自動轉賬

專享信用卡戶口繳付汽車貸款自動轉賬，同時賺取積分

-全新客戶成功申請可享迎新禮品

禮品1：HKD500現金回贈
條件:發卡後首2個月內成功申請6個月或以上之「Chill分期」簽賬分期計劃以及總分期計劃金額達HKD15,000或以上


禮品２：HKD200現金回贈
條件:卡後首2個月內總簽賬金額達HKD5,000或以上(需包括一次八達通自動增值)
 

2.大新Auto

大新銀行為開車人士而設的信用卡，配備各樣優惠，以「易通行」過海回贈高達20倍積分，更有顧及突發意外的免費拖車及補胎服務，及迎新現金回贈高達$400。詳情看下文︰

【大新信用卡】隧道費積分高達20倍、泊車入油8倍 免費補胎、拖車服務吸車主

3.Citi八達通

Citi把八達通和信用卡二合一，每月簽帳滿$10,000或以上，開車除了過隧道費外，泊車無論停車場和咪錶也有5%回贈，最高達$500，另外以Citi八達通卡搭港鐵、巴士、綠色專線小巴、渡輪、電車，程程拍卡，亦可獲額外15%車費回贈。

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加Citi八達通入iPhone 享$100優惠

    點擊圖片放大

現加Citi八達通卡入iPhone，可賺HK$100八達通增值額

推廣期﹕2023年2月1日至2023年4月30日

此外，政府亦計劃年底前引入第二階段「不同時段不同收費」方案，還有過渡收費安排，繁忙時段採取「644」的方案，即西隧、東隧、紅隧分別以$60、$40、$40封頂，做法相對複雜；好消息是，若是非繁忙時段，各隧道私家車一律收20元。不過，繁忙時間的收費調整目前已成定局，對有車人士而言，早前已有網民提到三萬元不足夠養車，可謂又再增加負擔。

【網絡熱話】月入3萬養車好奢侈？同你計下每月洗幾多 網民︰坐的士好過啦

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