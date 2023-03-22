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2023年電商支付新趨勢 生物識別技術與元宇宙崛起

博客 16:00 2023/03/22

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在後疫情時代，電子商務與支付的新浪潮銳不可當，消費者正面對前所未見的多元化零售模式、娛樂和體驗平台，大幅增加商戶接觸客戶的渠道。要把握當中的商機，商戶必需掌握市場趨勢與消費者需求。環匯（Global Payments）於上月文章已詳述年內兩大值得關注的電子商務及支付趨勢——社交商務與區塊鏈，是次則會聚焦生物識別技術及元宇宙熱潮。

趨勢三：生物識別技術易用安全

近年智能電話在全球的滲透率持續提升，螢幕解鎖和身分認證方式亦由過去的密碼及圖型輸入，逐步發展至指紋、臉部或虹膜等生物識別技術，令用戶對該類技術更習以為常。根據Visa調查，86%受訪者有意擴大生物識別技術的使用範疇，以驗證身分或進行支付。

對消費者而言，生物識別技術不但易於使用，且安全度更高於密碼或個人身份識別碼（PIN），因為無需緊記密碼和PIN，或擔心將信用卡交予他人「碌卡」時出現狀況。與此同時，疫情爆發驅使公眾更注重個人衛生，在購物時更傾向選用非接觸式的電子支付，從而推動生物識別技術迅速普及。

根據環匯資料，有32%的企業認為使用生物識別技術將是今年首要的支付趨勢，而NFCW的市場報告指，這股非接觸式支付的增長勢頭將持續，估計交易金額以每年平均23%的速度增長，至2026年將超過5,220億美元。

趨勢四：元宇宙開闢零售新領域

元宇宙（Metaverse）的熱潮方興未艾，其概念是透過沉浸式科技，打造現實世界以外的「虛擬平行時空」，讓消費者有親臨其境的體驗，並在虛擬空間與商戶互動和共創，從而建立更深厚的關係。

經過多年發展，商務銷售已由傳統實體店拓展至電子化和全渠道，元宇宙或許是下一個兵家必爭之地。環匯資料顯示，有六分一的企業計劃於年內在元宇宙設立據點，而越來越多品牌透過Direct-to-avatar（D2A）和非同質化代幣（NFT）進駐這片新領域。

Direct-to-avatar即是指向消費者的虛擬分身直接銷售商品，如衣服和配飾。這種嶄新的零售模式為品牌和消費者帶來共創價值的機會。非同質化代幣（NFT）是區塊鏈上的一種加密代幣，具有獨一無二、不可竄改的特性，並可用於證明虛擬物品的擁有權或真實性，例如藝術品、設計、迷因（Meme）或寫作內容。現時不少品牌透過發行NFT項目，與客戶建立更深層次的互動。

私隱、安全仍需深入研究

虛擬世界已成為全渠道的一部分，無卡支付（Card-Not-Present）可延伸至元宇宙，讓消費者可以沿用現實世界支付模式，在「虛擬平行時空」享受流暢無縫的電子支付體驗。

值得留意的是，縱然生物識別技術及元宇宙已融入電子商務，唯消費者尚有不少擔憂，例如客戶私隱、支付安全、數據儲存、技術限制、監管規定及品牌形象等等，這些問題仍需深入研究和討論。

嶄新科技正在塑造新的商務生態，而電子支付技術則是其中的核心。無論是商戶、消費者、抑或是服務供應商，都應緊貼市場步伐，回應消費者需求，抓緊時機並盡快實踐，方能保持競爭力。

【關於作者】陳國輝是環滙有限公司的亞太區總裁，負責監管環滙在亞太地區的13個市場業務，從環滙在2006年開展亞太區業務以來就與公司密切合作，在出任現職之前，他曾擔任北亞洲總裁一職，管理香港、澳門、台灣和中國大陸的所有銷售活動和業務，也曾擔任過亞太區高級副總裁，負責營運與產品部門，在任期間，他帶領推動流動收款解決方案，並推出獲業界嘉許的尊貴客戶服務。

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撰文 : 陳國輝 環滙亞太區總裁

欄名 : 環滙支付透視

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