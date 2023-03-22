預期平均退休年齡 有投資較無投資早3年 作一項投資更早9年

打工仔每日工作，為的就是希望終有一日可以安穩退休享清福，為晚年生活財富增值，投資是少不得的選擇，到底有否投資，會如何影響人們對退休計劃的預期? 據全球市場研究公司 YouGov 的最新調查顯示，投資財富的人平均預計比非投資的人士提前 3 年退休。而在配置私募市場資產的投資者中，退休預期差距更為明顯，預計將比非投資者提前 9 年退休。不過，私募市場是普遍人無法在公開的市場(股票交易所等)能夠進行的投資，投資最低金額相當高昂，風險及回報亦同樣十分高。

更多女性不作投資 料更遲退休

另外，平均只有29%的受訪者不會進行投資。當中的性別差距亦相當大，近4成的女性（37%）表示她們不投資，相比之下，僅兩成的男性為非投資者。同樣地，亦令到男性和女性退休預期出現差異，76% 的女性希望在 60 歲後退休，而男性的這一比例為 68%。可見投資人士能夠有更大希望更早地退休。

投資行為與更早退休的年齡預期

調查由私募市場交易所 ADDX 委託進行，涵蓋來自歐洲和亞洲的受訪者。據調查顯示，非投資者的平均預期退休年齡為 62.1 歲，投資者為 59.2 歲。對於投資於私募市場的人，平均預期退休年齡更低，為 53.5 歲。

另外，有否進行投資對於退休年齡亦有不同期望。僅有 19% 不投資的人希望在 60 歲之前退休，而投資的人中這一比例為 31%。對於投資私募市場資產的人來說，這個數字高達 47%。

預計退休年齡 女性61.1歲、男性59歲

歐洲和亞洲都存在性別上預期的退休年齡差距、及不同的非投資者比例。平均而言，女性預計退休年齡為 61.1歲，而男性為59歲。按年齡組劃分，非投資者的比例在 Z 世代、嬰兒潮一代 (38%) 和倫敦受訪者 (48%) 中也更高，為 32%。相比之下，只有 13% 的香港受訪者是非投資者。

港人獲意外之財 較少會全數作投資

在調查的各國地區中，新加坡受訪者最看重未來。當被問及如果他們意外繼承了 10 萬美元會怎麼做時，22% 的香港受訪者表示他們會撥出 90%到100%的金額用於投資，但新加坡的這一比例為 39%，法蘭克福為 33%，倫敦為 32%，可見香港投資者傾向較保守的作風。

香港投資者偏好定期存款、股票

調查亦發現，不同地區人士傾向採用不同的投資工具，亞洲投資者尋求更穩定的選擇。來自亞洲的投資者偏好定期存款，約有二分之一的亞洲人認為是定期存款其投資組合的核心組成部分。在香港 (47%) 和新加坡 (46%)的近一半受訪者表示，會選擇定期存款作為他們的三大投資之一。另外，來自香港的受訪者也非常傾向於股票，60% 的人選擇該選項作為他們的三大投資之一。

相比之下，來自歐洲的投資者更喜歡在資產類別之間進行更均衡的配置。對於倫敦投資者而言，定期存款 (28%)、股票 (30%)、債券和固定收益 (27%) 以及基金 (21%) 的配置大概是一致的。法國的投資者對參與基金的熱情略高，40% 的法國受訪者表示是前三名的投資選擇。

ADDX 行政總裁Choo Oi-Yee表示，不投資會帶來嚴重的後果，降低購買力和生活方式的選擇。從長遠來看，這也可能意味著你別無選擇，只能延長工作年限，才能為退休生活提供足夠的資金。

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