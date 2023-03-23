Cinema City平日中午場只需$50 香港航空中國線限時$100折扣優惠

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Cinema City：平日中午場只需50元 小食部半價

由即日起，購買九龍灣星影匯及Candy Park逢星期一至五中午至下午6時前電影場次，票價只需50元，CCVIP會員憑即日票尾購買小食部套餐，更可享半價優惠。

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2.香港航空：中國線限時100元折扣優惠

即日起至4月30日或之前，使用優惠代碼於香港航空官方網站購買由香港出發至中國的任何航線，均可獲贈100元折扣優惠，不過只適用於淨機票票價1000元或以上。



旅遊時段: 即日起至2023年6月30日

適用航線: 北京,上海, 杭州,南京,海口(適用於香港航空營運之航線 (包機航線除外))

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3.759 阿信屋：限時優惠

即日起至3月25日，多款精選產品享兩件折扣，包括北海道蟹柳、芝士脆皮腸、雀巢KITKAT及天然草本濕紙巾等。

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【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

撰文：hket小編

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