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銀行危機令股市暴跌？ 歷史上 恐慌後一年美股平均升8%

個人增值 08:30 2023/03/22

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通過觀察往年經濟數據，可以發現「暴跌後迅速回升是股市在經濟危機中的典型狀態」，最近國際銀行發生了出乎意料的重大事件，前有SVB矽谷銀行發生擠兌而最終破產，後有瑞士信貸爆發債務危機，隨後被瑞銀收購，令股市面臨艱難時期。

歷史數據規律
美國金融分析師Mark Hulbert在MarketWatch撰文，重點關注了1870年以來美國的銀行業恐慌和相關的股市數據，發現平均而言，股市在恐慌事件開始後2個月會觸及恐慌後的低點，在平均5個月内，S&P 500的總回報率指數將高於恐慌事件爆發前的水平，在恐慌時間發生1周年時，該指數會平均上漲8%。

預計明年3月反彈回升
如果在當前銀行業危機下，股市遵循歷史數據分析的軌跡，S&P 500將在今年4月到5月某個時間點觸及低點，然後在明年3月初或之後會强勁反彈，理論上，跟現在相比會有兩位數的增長。

自1870年以來，最長的恐慌時間恢復時間是最近一次發生在2008年9月的恐慌事件。S&P 500用了6個月的時間才最終觸及低點，S&P 500用了一年多的時間才高於最低點它出現在恐慌事件開始之前。

危中有機
暴跌後快速復蘇是股市對地緣政治和經濟危機的典型反應，而不限於銀行恐慌事件。當這種震撼整個金融市場的事件發生時，很多投資者第一反應肯定是賣出持有的金融產品，暫時逃離市場以避險。所謂「危中有機」，在恐慌事件發生時賣出，可能反而有非常不利的結果。

除非能在恐慌時間發生之前就機智逃離，如果沒有這種預測能力，不幸在恐慌事件發生時，還持有某些投資產品，根據以上歷史分析，不宜操之過急，可以等待後市强勁反彈回升。

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