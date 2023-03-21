分配遺產7大常犯錯誤 免爭家產/為後代著想 律師提醒勿拖至最後一刻

世間上的榮華富貴，始終帶不走，能夠成為留下來給親人的點點心意，改善家人親友的生活，也算是令人安慰。之不過，遺產安排不當，沒有交低任何指示，隨時會令後人處理得焦頭爛額，甚至引起爭家產風波使一家人反目成仇。商業及投資專欄作家Winokur Munk在《華爾街日報》撰文指出，人人都知道應該立遺囑，不過，單憑遺囑仍不足夠保障財產能夠真正令繼承者受益。

在立遺囑的過程中，有不少一些常犯的嚴重錯誤，及必須注意的事項，很多時候若拖到最後一刻才做決定、未能及時更新文件、指定受益人不匹配等等，隨時會影響到後代或家人的一生。以下列出了立遺囑過程最嚴重的7大錯誤，建議都是來自於對家產糾紛見慣不怪的律師。即看圖列常犯錯誤及改善方法︰

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想到要安排身後事，不少人選擇一拖再拖，但紐約州北伍德梅爾(North Woodmere)律所Heller & Associates的合夥創辦人Rebecca Hedaya-Heller說，若是繼承者心懷不滿，對於最後一刻才立下遺囑的舉動，更有可能提出反對，指遺囑是在遺囑人受到脅迫、或是不具備完全行為能力的情況下訂立的。另外，為保障下一代，不想外界知道太多財富傳承的安排或詳情，及早透過生前信託進行管理，亦令能到遺產分配更加保密。

突然過身 遺產一筆過不一定好

近期蔡天鳳碎屍案，留下4名子女的她，其遺產處理亦受關注，不過情況就較複雜。普通人而言，如果過身沒有立遺囑，又遺下配偶及後裔的話，死者的配偶可先取得以下遺產：死者所有的非土地實產；及剩餘遺產中的500,000元。尚有剩餘之數，便會再分成兩半，一半分發給配偶，另一半則平均分發給死者的所有子女，想更好地安排就要提前立好遺囑。

有一些人有一大筆錢留給繼承人時，或會沒多想，把所有資產一次性全部遺贈。凱易律師事務所(Kirkland & Ellis LLP)信託及遺產業務合夥人David Handler指出，，一筆過地交托遺產可能是一個錯誤，不是好的做法，更好的選擇是將財產交給一家信託機構，管理去世後的資產或持續投資，再安排日後交給子女或後代。

事先做好溝通 免衝突

香港不少富有家族，同樣為遺產打官司達逾十年之久，即使立有遺囑，家產爭議仍然不斷。有時遺囑或生前信託的交代方式可能會產生意料之外的結果，比如，留給某個人或慈善機構的錢要比遺囑人期望的更多或是更少。如果遺囑或信託協議的內容，不在繼承人的預料範圍之內，後人之間更容易產生矛盾。

洛杉磯的律師弗斯特說，正因為如此，建議客戶應該事先向受益人坦承自己的想法。這樣的談話令人難以啟齒，但提前把事情說清楚，會減少親人去世後繼承人之間心生怨念，乃至對簿公堂的可能性。

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