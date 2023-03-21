信用卡貸款申請者年輕化 佔整體78% 人均7.7張信用卡

根據環聯2022年第四季消費者脈搏研究報告，在改善防疫措施及消費者就業市場好轉的利好影響下，受訪者對現時財務狀況和未來財務展望都持樂觀態度，更多受訪者（本季為31%，早前則為29%）預期未來12個月收入會增加。同時受訪者的還款信心也激增，有8成受訪者認為自己能夠全數清繳最少一份目前的賬單及貸款。

循環使用戶變為全清戶

香港基本利率於2022年期間上調了七次，由1月的0.5%上升至12月 4.75%，相對高息的環境加上消費者對未來收入的信心有所提高，消費者信用卡管理模式亦有所轉變。

在信用卡持有人當中，循環使用戶 (即 Revolver，每月只支付部份信用卡餘額) 的比例隨著利息上升而逐步下降，由2021年第四季度的56%減少至 2022 年第四季度的54%。同時，全清戶 (即 Transactor，每月支付全部應繳款項結欠以避免支付利息或逾期費用之信用卡持有人) 則有所增加，由2021年第四季度的44%增加至2022年第四季度的 46%。

信用卡市場復甦

在全面開關、就業改善及個人消費開支回升情況下，新增貸款宗數在2022年第三季度也不斷增加，三大主要消費者信貸產品類別均見增幅，包括信用卡、信用卡貸款及無抵押循環貸款。信用卡應繳款項結欠於 2022年第四季按年增長7.3%，反映消費者信心改善及消費動力持續，帶動了消費者重新投入信用卡市場，從而帶來信用卡市場的普遍復甦及增長。

使用信用卡貸款多為年輕世代

並非所有信貸產品均呈現整體增長。無抵押個人貸款市場繼2021年顯著回升後，於 2022年放緩，2022年第三季度的新增貸款宗數按年下跌 9.7%。除Z世代 (1995年或以後出生) 以外，各世代消費者均見下降趨勢。Z世代新增個人貨款宗數按年上升 10%，主要是由於該世代的成年消費者人數正每年持續增加。其中，在所有世代中，Z世代受訪者認為獲得信貸產品極為重要，百分比達到多季高位的54%，較2022年第三季度顯著上升20個百分點。

使用信用卡貸款的消費者多為年輕世代，包括千禧世代 (1980 年至 1994 年出生) 和 Z 世代 (1995 年或以後出生)。千禧世代佔 2022 年第三季新增信用卡貸款宗數的 41.5% ，Z 世代佔 36.9%，而去年同期數字為 34.7%，即1980年後兩個世代，使用信用卡貸款的消費者多達78.4%。

超優風險級別 平均擁7.7張信用卡

信用卡貸款為已有信用卡的消費者提供更多獲取信貸的機會，研究發現，擁有信用卡貸款的消費者，其持有的信用卡數量，幾乎是那些沒有信用卡貸款的2倍。擁有信用卡貸款的超優風險級別消費者平均擁有 7.7 張信用卡，而沒有信用卡貸款的同一風險級別消費者則只有 4.4 張信用卡。在優良及次優風險級別消費者亦有類似趨勢。

報告亦指出，持有信用卡貸款的優良或以上風險級別之消費者，與其他相同風險級別但沒有信用卡貸款的消費者相比，優良風險級別消費者的平均信用卡支出是其他的3倍。

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