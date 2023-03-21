市場情緒易生極端 暫停加息與否 儲局須小心控制

以史為鑑，明顯吸收了十五年前雷曼金融危機的經驗，今次矽谷銀行與瑞信事件涉及美國與瑞士（也包括英國瑞信的處理），兩地均以極速手法處理，以免事情發酵而產生更大的影響。要知道目前通脹韌性高，相信美聯儲需要見到失業率至少上升1-2個百份點，才能紓緩工資上升帶來的通脹壓力。然而施藥於經濟者希望透過加息逐步控制各經濟環節而產生剩餘生產力，使失業率逐步提升，並非因加息令不同板塊或企業各自不受控地出現問題，導致失業率於其後難以預估地大幅上升。因此，當矽谷銀行事件發生之後，美聯儲就不能不考慮進一步加息帶來的風險。

美聯儲已不能只專注控制通脹

通脹雖然高，到底美聯儲仍然可以接受逐步回落，但進一步大幅加息，則可能使不同的企業面對難以預測的風險，所以市場現時焦點已經由通脹的數字轉到美聯儲對經濟與金融系統的整體判斷之上，可以說情況已經比早前變得更複雜了。目前美聯儲已經不能由專注於控制通脹為單一目標，所以今個星期美聯儲的議息會議必定再度成為市場的焦點。

美聯儲推出了「銀行定期融資計劃」，讓面對矽谷銀行類似困難的銀行得到流動性支援，相信目的是想將金融市場與經濟情況分開，使金融市場穩定下繼續加息控制通脹，而相關措施確實也使市場穩定下來。話雖如此，市場普遍仍然相信美國小型銀行將面對存款的壓力，就會使這些銀行減少貸款，對個別板塊或企業流動性就會帶來影響，這變相就有加息的效應，使美聯儲將加息步伐先行下降，爭取時間稍作觀察，所以加息半厘的說法，雖然早前在美聯儲主席鮑威爾公開講話之後曾一度成為主流，但在矽谷事件出現後已瞬間消失。

銀行危機影響流動性 變相有加息之效

雖然目前市場主流觀點仍認為今次將加息0.25%，但無論暫停加息或加息0.25%，相信美聯儲必須要小心控制市場情緒，減少加息對通脹未必好，但對市場情緒卻好，只是市場情緒容易產生極端，假若令市場認為美聯儲憂慮經濟及金融市場出現問題，這又會對信心有影響，所以今個星期的議息結果，包括加息幅度、前瞻指引、還有更新的經濟預測與利率點陣圖，都會成為市場重中之重的觀察。

議息之後，首季便將結束，市場焦點又會轉移至企業首季的業績，在欠缺流動性支援，或在加息調控壓力之下，盈利便是判斷大市的重要指引，只是矽谷事件後，市場更重視對第二季起的盈利預測而非首季歷史數字了。



【關於作者】高耀豪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處資深財富策略師，擁有豐富投資及財務策劃知識和經驗，以環球宏觀因素結合技術分析追蹤市場變化，掌握股票、債券、外匯、商品等市場走勢，協助投資者捕捉機遇。

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