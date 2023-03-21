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女性白手興家創業5大關鍵 要懂得說「投資者的語言」

精明消費 14:41 2023/03/21

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作為女性，擁有著個人創意及成為企業家的精神，到底可以如何實踐夢想，令自己向創業王國邁進多一步呢? 身為女性企業家的 Sarah Dusek，是美國Under Canvas創辦人之一，主打豪華帳篷的住宿露營體驗，打造出一個價值超過 1 億美元的高檔戶外酒店品牌。Sarah Dusek 更是安永 (Ernst & Young)曾頒發的安永成功女性企業家之一。做生意最重要就是先有起動資金，她為其業務籌集資金的女性企業家提供重要秘訣。以下是她的5大建議︰

1.說投資者的語言

要脫穎而出，需要學會說投資者的語言。大多數風險資本家都在尋求 10 倍的資本回報率，意味著如果他們今天投資 100,000 美元，他們希望在未來 5-7 年內將其變成一百萬美元。一個企業家能否展示公司將實現 10 倍的提升？了解業職數字並了解關鍵的營收指標，讓自己以投資者角色做好準備。


2.信心是關鍵

要獲得資金，需要對自己和您的企業充滿信心。展示自己是誰，以前做過什麼，以及你為自己或你曾為之工作的組織創造了什麼價值。要自信，因為如果你不相信自己，就沒有人會相信。


3.適當借貸擴展

不要太擔心資產成本。如果認為目前的企業需要適當借貸擴展，以獲得更高的資金運作水平，可以勇敢嘗試。在尋找將資金投入您的業務的方法時要有創意，當機會來臨，有充裕現金總比沒有資金好。


4.人際網絡至關重要

擁有其他女性盟友的網絡是最有利的。尋找女性合作伙伴，商業女性獎項建立聯繫。建立聯繫可以幫助企業改善獲得贈款或資金的機會，甚至可以介紹給可能對自己有所影響的人。


5.關注盈利能力

專注於創造盈利的商業模式。越專注於建立蓬勃發展的業務，就越容易獲得資金並為自己的發展提供資金。利用利潤的力量來推動自己的盈利能力。


豪華野營品牌Under Canvas 由夫妻檔 Sarah 和 Jacob Dusek 於2009年創辦。兩人熱愛非洲營區，進而有了在美國開創豪華野營的想法。他們將奢華和露營結合，令到更多人愛上戶外活動，2017 年，Under Canvas登上了的 Inc. 5000 美國成長速度最快的私人企業。

Sarah Dusek從 15 歲起就開始教鋼琴，為小朋友上音樂課賺錢，提及自己第一張工資支票只有2.5英鎊，但已把十幾歲時賺的所有錢都存起來，18 歲時用來去旅行，發掘露營興趣。她指出，克服障礙永遠是成功的必經之路。每個障礙都是成長和進入下一個階段的機會。不斷克服，一步一步，就能做出一些其他人以前沒有做過的事情。投資於自己和您的企業，尋找更大量所需的資本，以釋放潛能、及為解決世界上一些問題和挑戰，別具意義。

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