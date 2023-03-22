九龍香格里拉自助餐買2送1 Tea WG馬卡龍買1送1

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 九龍香格里拉：會員限定 自助餐買2送1

由即日起至2023年4月30日*專享Café Kool午市及晚市自助餐「買二送一」優惠。網上訂座時於特別要求欄目內填寫優惠碼「HKSLC032023」即可享用此優惠。



*2023年4月7日至10日除外

詳情可參閲：按此

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2. Tea WG：馬卡龍 買1送1

即日起一連四天，到Tea WG沙龍及精品店，買馬卡龍，可享買一送一優惠。

地址：https://teawg.com/

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3.大家樂：惠顧指定早餐3次 送牛尾湯扭紋粉/銀針粉

由即日至4月2日，Club 100會員憑八達通全數付款，於一星期內(星期一至日)惠顧早市滿3次，即送免費牛尾湯扭紋粉(細)/銀針粉(細)一碗，早餐包括任何3.6牛乳炒滑蛋早餐或松露磨茹炒蛋早餐。

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撰文：hket小編

【開市追揸沽】人行降準利好港股？銀行危機左右美國議息？

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