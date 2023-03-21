31歲手持370萬　 想提早退休　9成資產放定期　暗藏3大風險

財富自由、早日退休為不少打工的心願，只要計掂數、有足夠資金支持生活，就可以提早退休。有網民就表示，自己今年31歲，手頭上有約370萬元資金、一層已供完作自住用途的物業，問何時才能夠退休。

以下是這位網民的情況：

320（萬元）做緊定期 4厘幾息 50（萬元）股票收息 平均6-7厘 人工大約5萬（元）左右 每月支出大約8千（元） 有自住樓（已供斷） 預計今年尾上4球（400萬元） 點樣為退休鋪路

看似完美回報 實藏3大風險

在設立退休目標的過程當中，除了需要確定退休年齡，也要預估退休後開支、計算所需退休金額、評估現有資產和預期收入，以及制定儲蓄和投資計劃。根據這位網民目前的資產配置，手上的定期存款息率有逾4厘，又有6.5厘的高息股，看似是不錯的回報，但卻暗藏三大風險︰

第一，定期存款最多就是一至兩年期，4厘高息有限期，往後利息環境難料，長遠而言未必是高回報的產品。

第二，該批50萬元等值的收息股，撇股價波動而產生的潛在收益或虧損，以平均息股率6.5厘計算，一年收取約3.3萬元股息。若以目前每月支出約8000元計算，這筆被動收入遠遠不足以應付日常開支。

第三，即使現時每月開支約8000元，但不代表未來不會調整，實際情況需要視乎退休生活的計劃，例如會否計劃周遊列國、或是移居海外等等。除此以外，未來的通脹率、年老的的醫療費用開支等因素，也會影響到你的退休預算。尤其是醫療通脹，絕對不容忽視。

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因此，這名網民若真想提早退休，需要重新制定儲蓄和投資計劃來彌補差距。例如可以考慮調整資產配置、投資策略、儲蓄比例等，以提高資金的增值潛力。

退休生活醫療預算不可少

有網民提議指出，應該每儲夠100萬元便買樓放租，租金收入就可以幫助供樓開支，實行「錢滾錢」。不過事主就認為，目前租金回報太低，未必是好投資。事實上，目前市場不乏高息股，由於樓主年紀尚輕，可以考慮加大較高風險的資產，例如高息股的佔比，以幫助增加被動收入。

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雖然近日有報告顯示，港人普遍視1,000萬元為財富自由門檻，惟在不投資的情況下，預計要儲足111年才能達標。其實日常以至退休生活的開支，也是按個人而定。如果想了解自己需要多少儲蓄才能退休，坊間有不少「退休計算機」可供參考，例如投委會或積金局都有這類的工具。

假設通脹率1.7% 約615萬就夠退休

按照今次個案，假設預期壽命為80歲，預期通脹率為1.7%，結果得出預期退休所需的金額約615萬元；若假設通脹率為2%，預期退休所需的金額則增加至約820萬元。事主其後補充，自己短期目標是工作多4年，屆時儲蓄將增加至600萬元左右，再考慮退休大計。

在「退休計算機」以外，打工仔也可以利用「4%提取規則」作為參考，建議在退休後的第一年，從儲蓄中提取4%作為生活費用，之後每年根據通脹調整提取金額，計算出退休所需要的金額。

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