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Pacific Coffee買指定食品 飲品半價/WeChat Pay綁定恒生戶口 獎賞高達$95

精明消費 07:30 2023/03/21

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Pacific Coffee買指定食品 飲品半價

下午茶很自然想到cafe飲杯latte吃個三文治放鬆一下，但發現又再吃東吃西荷包就「乾塘」? Pacific Coffee推出短期快閃優惠，即日至3月24日買指定小食，手調飲品即可享半價，詳情看下圖︰

    點擊圖片放大

2.WeChat Pay HK：綁定恒生戶口 獎賞高達$95

消費券商戶之一的WChat Pay再有新優惠，由2023年3月15日起至2023年6月30日，只要在WeChat Pay HK綁定合資格恒生賬戶，再進行合資格交易，即可以享雙重獎賞。

1. 首次綁定獎賞：
於WeChat Pay HK首次綁定合資格恒生賬戶，即賞港幣15元恒生銀行賬戶專屬電子現金券。

2. 消費獎賞：
透過WeChat Pay HK以合資格恒生賬戶進行單一合資格交易滿港幣100元或以上，即賞港幣20元恒生銀行賬戶專屬電子現金券，整個優惠期最多可獲得4張。

    點擊圖片放大

3.稻香「一蚊鍋」

星期一至日總有一晚想「烚下烚下」，稻香集團近日推出1蚊鍋優惠，惠顧任何火鍋料，即享$1系列，設有多款湯底可選，供應時間為星期一至日下午5:30到8時半、及8點半到晚上11時，了解更多即看圖片:

    點擊圖片放大

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【開市追揸沽】人行降準利好港股？ 銀行危機左右美國議息？

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撰文 : hket小編

欄名 : 今日優惠精選

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