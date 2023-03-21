瑞信千億「可可債」淪為廢紙 MPF受牽連嗎？拆解5大債券基金資產分布

投行瑞信頻臨爆煲，股市大受震盪，大家都想留意一下自己的投資組合，會不會意外地踩中地雷。今天財經界最關注的就是俗稱「可可債」（Coco Bonds）的AT1債券，別以為這是大基金才能買的產品，就與自己沒關係。你有沒有想過，強積金（MPF）的債券基金是買什麼的？

債券持有人隨時變股東接貨？

可可債（Coco Bonds）實際意思是Contingent Convertible Bonds，即「應急可轉換債」，而今次瑞信一夜間變廢紙的可可借是AT1債券，全名為「additional tier 1 capital bond （額外一級資本債券）」。

AT1債券發行人主要為銀行，這類債券一般較高息，至少5至6厘以上，銷售對象都是大型基金或私人銀行客戶。債券的特點是可換股，若銀行的資本比率跌至某個觸發點，可可債便會自動換成該銀行的股本，以補充銀行的資本金，而債券持有人將變為銀行的股東。

今次瑞信與瑞銀合併，瑞信發行的160億瑞士法郎高風險債券—AT1債券將全額撇帳。換言之，持有瑞信AT1債券的投資者將血本無歸。

MPF債券基金 會買可可債嗎？

雖然直接買入的可可債的都是大機構或專業投資者，但如果MPF基金買入這些債券，打工仔不就間接受牽連嗎？

本網翻查市佔率最大的5個強積金計劃，它們的債券基金買的是什麼？

宏利主要投資美債

宏利環球精選（強積金）計劃的「宏利MPF國際債券基金」，目前十大持倉都是政府債券，而且有8隻是美國國債，兩隻是日本國債。而宏利的資料亦表明，基金「主要投資於由任何政府、中央銀行或多邊國際機構發行的准許存款及債券證券」。

滙豐十大持倉全為政府債

滙豐智選計劃的環球債券基金是一隻聯接基金，滙豐的計劃說明書沒有寫明只買政府債，而是廣泛地表示「主要投資於審慎挑選的環球固定收益證券組合」。而據最新截至去年底的報告，該基金的十大持倉同樣全是政府債，分別是德國、美國、澳洲等國的國債。

友邦會投資銀行債券

友邦強積金優選計劃的環球債券基金是一隻聯接基金，表明是投資由政府、超國家機構（即由國家支持的機構）及公司發行的債券，即意味不只買入國債。而截至去年底，十大持倉就有一隻是由銀行發行的債券，其餘都是政府債。

永明亞洲債券佔多

永明彩虹強積金計劃的環球債券基金，沒有表明只投資於政府債，但其十大持倉主要是美國、日本、中國等國債。然而，以整體投資分布而言，美元債券只佔22.8%，亞洲債券佔40%，是少數以亞洲債券為主的環球債券基金。

中銀保誠會投資可轉換債券

中銀保誠旗下「我的環球債券基金」投資於富達的相關基金，集中投資於全球（包括新興市場）的債券，包括但不限於可轉換債券、企業債券及政府債券。基金的十大持倉都是政府債，超過6成投資美國、德國及日本債券。

萬全強積金 會買償還債項、可換股證券等

以上是市佔率排首5位的強積金計劃之環球債券基金，如果把範圍擴大至其他MPF計劃，也有不少債券基金，不過並非每個基金都很清晰地表明自己只買國債、或不買可轉債。

例如萬全強積金的環球債券基金，雖然表示主要投資政府債，但同時又表示，投資資產包括償還債項（債券）、優先股、企業債務承擔及可換股證券。

如果只看十大持倉，這些債券基金都主要持有較安全的G10政府債券，然而債券基金的持倉相對分散，十大持倉合共可能只有40%或者更低，其他倉位持有什麼就不太容易被了解。

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