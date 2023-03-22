瑞信千億「可可債」淪為廢紙 積金局︰MPF於瑞信AT1債佔比「近乎零」

投行瑞信頻臨爆煲，股市大受震盪，大家都想留意一下自己的投資組合，會不會意外地踩中地雷。今天財經界最關注的就是俗稱「可可債」（Coco Bonds）的AT1債券，別以為這是大基金才能買的產品，就與自己沒關係。你有沒有想過，強積金（MPF）的債券基金是買什麼的？

（3月22日新增積金局回應）

積金局回應本網的報導指，根據強積金受託人提供的資料， 強積金基金投資於瑞士信貸集團發行的額外一級資本債券的佔比近乎零 ，因此有關瑞銀集團收購瑞士信貸集團的事件對強積金計劃成員沒有任何影響，亦沒有對強積金投資構成任何風險。積金局會繼續密切留意事態發展，並與相關監管機構及受託人保持聯繫，以確保強積金計劃成員的利益得到保障。

有不願具名的業內人士則對本報指，債券基金大多以國債、政府機構債券為主，部分債券基金可能有投資於其他國際大行的AT1債券，但佔整體基金比例不大，佔整體強積金資產比例很小。但他認為事件影響整個金融市場的情緒，不同的資產類別都受挫，因此有間接影響，但他相信只屬短暫。

到底發生什麼事？政府勒令債券歸零

可可債（Coco Bonds）實際意思是Contingent Convertible Bonds，即「應急可轉換債」，而今次瑞信一夜間變廢紙的可可借是AT1債券，全名為「additional tier 1 capital bond （額外一級資本債券）」。

AT1債券發行人主要為銀行，這類債券一般較高息，至少5至6厘以上，銷售對象都是大型基金或私人銀行客戶。債券的特點是可換股，若銀行的資本比率跌至某個觸發點，可可債便會自動換成該銀行的股本，以補充銀行的資本金，而債券持有人將變為銀行的股東。

今次瑞信與瑞銀合併，瑞信發行的160億瑞士法郎高風險債券—AT1債券將全額撇帳。換言之，持有瑞信AT1債券的投資者將血本無歸。

MPF債券基金 會買可可債嗎？

雖然直接買入的可可債的都是大機構或專業投資者，但如果MPF基金買入這些債券，打工仔不就間接受牽連嗎？

本網翻查市佔率最大的5個強積金計劃，它們的債券基金買的是什麼？

宏利主要投資美債

宏利環球精選（強積金）計劃的「宏利MPF國際債券基金」，目前十大持倉都是政府債券，而且有8隻是美國國債，兩隻是日本國債。而宏利的資料亦表明，基金「主要投資於由任何政府、中央銀行或多邊國際機構發行的准許存款及債券證券」。

滙豐十大持倉全為政府債

滙豐智選計劃的環球債券基金是一隻聯接基金，滙豐的計劃說明書沒有寫明只買政府債，而是廣泛地表示「主要投資於審慎挑選的環球固定收益證券組合」。而據最新截至去年底的報告，該基金的十大持倉同樣全是政府債，分別是德國、美國、澳洲等國的國債。

友邦會投資銀行債券

友邦強積金優選計劃的環球債券基金是一隻聯接基金，表明是投資由政府、超國家機構（即由國家支持的機構）及公司發行的債券，即意味不只買入國債。而截至去年底，十大持倉就有一隻是由銀行發行的債券，其餘都是政府債。

永明亞洲債券佔多

永明彩虹強積金計劃的環球債券基金，沒有表明只投資於政府債，但其十大持倉主要是美國、日本、中國等國債。然而，以整體投資分布而言，美元債券只佔22.8%，亞洲債券佔40%，是少數以亞洲債券為主的環球債券基金。

中銀保誠會投資可轉換債券

中銀保誠旗下「我的環球債券基金」投資於富達的相關基金，集中投資於全球（包括新興市場）的債券，包括但不限於可轉換債券、企業債券及政府債券。基金的十大持倉都是政府債，超過6成投資美國、德國及日本債券。

萬全強積金 會買償還債項、可換股證券等

以上是市佔率排首5位的強積金計劃之環球債券基金，如果把範圍擴大至其他MPF計劃，也有不少債券基金，不過並非每個基金都很清晰地表明自己只買國債、或不買可轉債。

例如萬全強積金的環球債券基金，雖然表示主要投資政府債，但同時又表示，投資資產包括償還債項（債券）、優先股、企業債務承擔及可換股證券。

如果只看十大持倉，這些債券基金都主要持有較安全的G10政府債券，然而債券基金的持倉相對分散，十大持倉合共可能只有40%或者更低，其他倉位持有什麼就不太容易被了解。

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