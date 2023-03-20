銀行分行一星期開足7日？　滙豐3分行試行

滙豐銀行今天表示，香港自2月初正式開關後，使用分行服務的海外港人或非本地居民都顯著增加，上月滙豐香港錄得的新增非本地居民客戶人數，已回復至2019年上半年的每月平均數。

該行指出，為更好地配合客戶需求，旗下3家分行會由本周六（3月25日）起，率先試行一星期7天營業，在周末的額外營業時段為預約客戶提供服務，包括：

1. 海洋中心滙豐尚玉及卓越理財中心（尖沙咀廣東道5號海洋中心三階351-60號）

2. 柏寧卓越理財中心（銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店地下A,B,D,E 及F舖）

3. 觀塘分行（觀塘開源道71號王子大廈1樓）

以上3家分行將於星期六延長服務時間至下午5時，並於星期日下午2時至5時營業。客戶可經滙豐網頁，預約辦理開立戶口、啟動網上或流動理財等非現金交易的銀行事務。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞表示，自香港與內地全面通關後，2月份到訪分行的非本地居民日均數量較1月的平均數上升逾1倍，主要為內地客戶帶動；客戶服務中心接獲查詢開戶的個案為1月的兩倍，反映市場對銀行服務需求殷切。

她指出，有見周末為海外及內地旅客入境的高峰期以及客戶對銀行需求的增加，滙豐希望透過在3家分行試行7天營業，為所有客戶提供最大方便。該行除加強員工培訓外，亦會通過適時調配人手和招聘，將服務內地客戶的國際銀行業務及保險相關團隊的規模擴大四成。

此外，滙豐也推出新客優惠，由即日起至2023年6月30日，所有新開立個人綜合理財戶口的客戶可以得到總值最多10萬元的優惠及禮遇，當中包括M+博物館「草間彌生：一九四五年至今」展覽免費門票或SOGO購物禮券等等。

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