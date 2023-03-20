PayMe年滿12歲都可開戶 禁信用卡增值／限同名戶口轉賬

小朋友零用錢如何管理? 子女日常開支亦是親子教育的重要一環，由小培養正確的消費觀念十分重要。為家長提供更數碼化的方式了解子女消費，滙豐旗下電子錢包 PayMe 宣佈拓展用戶年齡下限至 12 歲，支持近 60 萬名本地青少年踏出理財第一步，指定年齡新用戶更有$50便利店/超市優惠券。

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新用戶50元優惠券

是次調低用戶年齡門檻，青少年亦可享受 PayMe 電子支付的便捷，以自己的戶口為其 PayMe 賬戶增值或轉賬。另外，即日起至 5 月 15 日，年滿 12 至 18 歲或 35 歲或以上的 PayMe 新用戶，可分別獲賞港幣 50 元 Circle K 折扣優惠券、及港幣 50 元 759 阿信屋折扣優惠券，將自動存入 PayMe 錢包內，並於指定商店以 PayMe 消費滿港幣 50 元或以上時自動使用。

不一定連結滙豐戶口

值得留意的是，青少年PayMe用戶無論是增值還是提款，轉賬都只限能於個人同名戶口往來，但就不一定需要連結滙豐戶口，加入其他銀行的青少年戶口亦可以開通。另外青少年用戶亦不能透過信用卡進行增值，有助孩子管理日常生活消費，逐漸建立正確財務觀念。家長們可以 PayMe 向子女轉賬零用錢，令消費及轉賬紀錄一目了然，了解小朋友的使費。

全港有超過 50,000 間 PayMe for Business 實體及網上商店，包括麥當勞、7-Eleven、KFC、Klook、萬寧、無印良品、莎莎、星巴 克、UNIQLO 以及吉野家。 滙豐 PayMe 主管 Dharini Kannan Hemant 表示：「PayMe 擁有逾 290 萬名用戶，青少年客戶日常需要已逐漸由手機主導， 因此對這批『數碼原居民』來說，PayMe 正好讓他們以更數碼化及貼近生活的方式輕鬆培養理財習慣，支持他們打好未來財務健康的基礎。」

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