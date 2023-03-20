有工無人做? 打工仔控訴缺人三大原因 香港勞動參與率偏低

很多人在求職或招聘時都會感到困難，找工作面對激烈競爭，但又有不少工作一直請不到人，主因到底是職位不夠還是人手不足？工聯會公布行業人力供求問卷，訪問逾9000名工聯會會員，調查結果題示，六成（60.7%）人表示行業有缺人的情況。主要原因如下圖所示︰

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調查顯示，逾五成（51.2%）人認為缺人的主要原因是「人工低、福利差」，其次是「工作條件差」（41.5%）。有六成半（65.5%）大部分受訪者認為「加人工、增福利」能有效改善行業缺人的問題，其次改善行業工作環境、更好的行業晉升階梯和擴展「先聘請、後培訓」吸引本地人入行等，都佔超過四成。



香港人工時長相當普遍，為工作糊口幾乎沒有休息時間。根據國際勞工組織建議，僱員每周平均工作時數應為40小時，多於48小時則為過長，但問卷中逾七成（73.3%）受訪者的工時高於建議水平，其中3成（32.7%）每周工時更是48小時以上，工時、工作環境差也是不少行業缺人的原因之一。



建造和運輸人工、福利、環境須改善

在1,225名運輸業受訪工友中，人工低、福利差佔68.0%，意見非常集中，是缺人的主要原因。不約而同，無論整體數據，或建造和運輸兩個行業工友， 皆認為「加人工、增福利」及「改善工作環境」可以有效改善行業缺人的問題，對於打工仔而言，薪酬待遇絕對是吸引人才入行的最大誘因。

香港勞動力、婦女就業率偏低

雖然香港有超過一半的工作人口，本港勞動人口現時約376萬，但勞動參與率僅得57.9%，在亞州四小龍中居於末位（新加坡70%、南韓63.3%、台灣59.2），亦遠低於澳門（68.5%）。而婦女的勞動參與率同樣偏低，25-54歲壯齡婦女的勞動參與率在2021年仍為72.7%，遠低於男性的93.4%的相應數字。由此可見，本港的勞動力市場仍有很大的發掘潛力空間。



對於近期有聲音要求輸入外勞，被訪者中有逾五成（53.7%）不認同以擴大輸入外勞的方式補充勞動力，只有14.6%表示認同，31.7%沒有意見，主要擔心就業機會減少、搵工難，工資待遇受壓，佔比均超過五成。建造及運輸業兩個人手短缺較嚴重的行業工友意見，結果有67.4%及62.3%不認同擴大輸入外勞，比其他行業反對聲音更大。

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