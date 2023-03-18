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軒尼詩干邑ＸKim Jones 史無前例推出HNY Low運動鞋

博客 11:27 2023/03/18

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在K11 MUSEA Pop-up店，就可以一睹Kim Jones為軒尼詩打造的軒尼詩X.O臻品傑作、X.O限量版酒瓶及HNY Low by Kim Jones運動鞋。

說真的，有誰會想到醇酒界與時裝界竟然crossover到這個地步，連運動鞋也會推出呢？相信只有Hennessy這干邑的大哥大才可以請到將街頭服引入高級時裝的英國設計師Kim Jones聯乘。將之形容是史無前例，一點也不為過。

限量版HNY Low by Kim Jones運動鞋。（圖片：酒莊提供）

將干邑重新包裝，基本上是過往聯乘的指定動作，但出動到曾經是LV、現在是Dior及Fendi的創作總監Kim Jones，就豈只是略為粉飾那麼簡單？！創作一點也不hea的Kim，無論是軒尼詩X.O臻品傑作，又或者是X.O限量版酒瓶，都令人驚訝於Kim的創作思維，令酒瓶設計進入另一新境界。

Kim Jones希望球鞋可以散發高雅而別致的氣息，反映干邑悠久傳統和他自己的設計理念。（圖片：酒莊提供）

先說全球限量生產200瓶的軒尼詩X.O臻品傑作，以3D打印技術結合人手加工，仿如一件為酒瓶度身訂造的禮服。酒瓶以鈦金屬外殼包覆，弧線感十足的皺褶形態，令人聯想到高級時裝的立體剪裁技巧，更重現了20世紀包裝工人為保護易碎的軒尼詩酒瓶，而以縐紙包裹的巧手工序。

酒瓶還配上別致的滴管以用作提取瓶內的軒尼詩X.O，令品酒過程更添優雅。而玻璃瓶上的漸變色彩，則象徵用作調配軒尼詩X.O的各種生命之水的顏色。底部則有一個呈波浪形的橡木底座，藉以呼應盛載軒尼詩X.O的酒桶。

    點擊圖片放大

聯乘系列中的第二件作品——軒尼詩X.O限量版酒瓶，Kim Jones繼續將時裝界的成衣元素融入酒瓶之中。這個酒瓶以鋁質外層包裹，其結構盡顯酒瓶的經典形狀，同時亦讓人聯想起時裝剪裁。

    點擊圖片放大

破天荒干邑推出運動鞋 

至於限量版HNY Low by Kim Jones運動鞋，是在LVMH旗下的意大利鞋廠製作，其靈感乃來自早期的低筒籃球鞋。由淺干邑色磨絨革製成的運動鞋，造型優雅，這種材料隨著時間會呈現古色古香的色澤，巧妙隱喻X.O中珍貴的生命之水陳釀工藝。底部印有干邑葡萄藤印記，以及Hennessy X.O x Kim Jones的標誌，鞋跟則低調綴以名字縮寫KJ及軒尼詩bras arme徽章標誌。 

為令這限量版更具收藏價值，盛載運動鞋的橡木盒仿如用來陳釀生命之水的酒桶，盒頂的波浪造型則與Kim Jones為軒尼詩X.O臻品傑作酒瓶設計互相呼應。 

鞋底印有干邑葡萄藤印記，以及Hennessy X.O x Kim Jones的標誌。（圖片：酒莊提供）

鞋跟則低調綴以名字縮寫KJ及軒尼詩bras arme徽章標誌。（攝影：何小雲）

限量版HNY Low by Kim Jones運動鞋，盒頂也呼應軒尼詩臻品傑作的波浪造型設計。

Info

軒尼詩X.O x Kim Jones體驗Pop-up

日期：3月16-26日12nn-9pm

地址：尖沙咀K11 MUSEA 2 樓Gold Ball

備註

HNY Low by Kim Jones在網上零售店Hypebeast有售。

凡於至醇酒庫購買一枝軒尼詩X.O x Kim Jones限量版，可獲贈獨家禮品包（軒尼詩帆布袋及布章）。

軒尼詩X.O臻品傑作全港限量只有5瓶，只接受私人客戶購買。如有垂詢，請聯絡privateclients@mhdhk.com。

    點擊圖片放大
    +2

 

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撰文 : 何小雲

欄名 : 型男玩物誌

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