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【消費券2023】考車/學車價錢比較 一堂低至$272起 可用消費券支付

精明消費 12:00 2023/03/18

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很多計劃一直未實行，例如考車考牌照等，2023年政府再派消費券$5,000，又有機會可以動用一筆資金來學車及考專業試，但不知哪些地方會接受消費券？

1.學車王

學車王接受以消費券(Alipay、Wechat pay)支付報考費用，要留意使用消費券將不能安排退款，費用將會在報名日期計起24個月內有效。不過，學車王學費及考試租車費不能用消費券支付，因為平台合作的師傅屬於私人教車，所有學費在學車既時候當面給師傅，逐堂支付學費，不需要購買任何學車套餐。師傅一對一教學，可以自己決定堂數，方便靈活安排課程。

學車考試報名費用為 $2,158 ，包括：
▪$510 考試排期信（運輸署收）
▪$548 學習駕駛執照（運輸署收）
▪$1000 預繳部分考試租車費（不可退）＊租車費總數為$2,000＊
▪$100 代辦費用

2.A1駕駛學校 

A1駕駛學校各門市現接受電子消費券（包括：Tap & Go、WeChat Pay或支付寶）支付所有駕駛課程費用。A1駕駛學院屬於較新的駕駛學院，但其教車師傅卻擁有多年教車經驗，所以不用太過擔心師資問題。而課程亦比較有彈性，提供15堂/19堂/25堂/29堂的課程組合。課堂堂數代表路面實習堂數，減少「呃鐘」理論課等問題，確實增加路面經驗。

自動波私家車：15堂HKD$4080(九龍及新界區)／HKD$4,208(港島區) 八五折優惠
棍波輕型貨車：15堂HKD$4080(九龍及新界區) ／HKD$4,208((港島區) 

平均每堂學費(單指路面實習課堂)：HKD$272

*另須支付租車費HKD$2,000、學習駕駛執照費用HKD$548及駕駛考試費用HKD$510

代辦運輸署文件及考試排期

報考人士須另外繳付$548學習駕駛執照費、$510運輸署考試表格費用及考試租車費$2000

3.新觀塘駕駛學院
新觀塘駕駛學院於2018年成立，學院設施比較新淨，屬政府指定的駕駛學院，可選用專屬的考場進行考試，排期時間和程序都較自行申請快，2023消費券亦同樣適用，除了BoC Pay之外的支付工具都包括。

私家車只有自動波可選，價錢如下:
輕型貨車棍波、自動波私家車：HK$$15966(全科課程44節(全日))

平均一堂362元

4.香港駕駛學院

香港駕駛學院作為香港政府的指定駕駛學院，可以利用持續進修基金來資助學費之外，亦支持消費券包括以Tap & Go「拍住賞」、八達通、支付寶香港及WeChat Pay HK。

私家車自動波:

33節全科課程組合 - 包括20節實習節數  沙田/元朗 新學員優惠: $11030

36節全科課程組合 - 包括20節實習節數 港島 新學員優惠: $12880

平均一堂334元

課程費用不包括本院考試租車費$2,100，以及本院代辦申請的運輸署學習駕駛執照費用$548和駕駛考試表格費用$510。上述運輸署文件所需費用是政府收費

5.鏗鏘駕駛學校

深水埗門市支持消費券

自動波私家車︰HKD$7,500
自動波輕型貨車：25堂HKD$7,500(九龍及新界區)／HKD$7,500(港島區)

報考費用:考試路票 $510　＋　臨時學牌 $548　＝　$1,058

駕駛學院針對不同車種及駕駛系統(棍波或自動波)時的學車價錢都有所不同，熱門駕駛學院的學車價錢會貴一點，但合格率會相對高一點。建議留意每間駕駛學院的課堂詳情，切記不可選擇太多理論課堂而非實際駕駛，這樣才能有足夠路試的學習時間。

報考證券試亦可用消費券

    點擊圖片放大

除了學車還想自我增值，有興趣就證券相關的受規管活動上牌，可以先考取香港證券及投資學會的資格，它舉辦的考試如HKSI LE Paper 1, HKSI LE Paper 7, LE Paper 8，就是常俗稱證券牌或者178牌，都可以透過Aliplay、微信及信用卡支付，減少不少自我增值的開支。

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