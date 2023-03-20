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滙豐調查：僅57%人有儲蓄習慣 財務健康人士持有4.7種投資產品

個人增值 08:30 2023/03/20

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去年低迷市況令不少投資者絕望，在維持理財習慣健康方面也有所鬆懈。滙豐針對港人的財務健康問題，進行了一項調查，結果顯示，即使2022年錄得1.9%的全年通脹及恒生指數全年下跌15.5%，仍有59%受訪者錄得正回報，成為「逆市大贏家」。在這些「逆市大贏家」當中，更有86%被評為「財政健康」或以上級別，説明財務健康與財富回報有潛在關係。

為探討香港市民的財務健康水平，滙豐在2023年1月進行了Finfit調查，訪問了1511名年齡介於18歲至64歲的香港銀行客戶。滙豐Finfit指數是一個衡量個人財務健康的標準，受訪者主要被評為3個群組，財政不健康（50分以下）、財政中等健康（50-79分）、財政非常健康（80分以上），而港人在2022年Finfit指數的平均得分只有64分（100分滿分），低於去年的65分，並且自2020年研究開始時的67分持續下跌。

港人財務健康水平下降
疫情對港人日常生活造成打擊，並影響他們維持良好的投資及儲蓄習慣。調查顯示，只有54%受訪者持有投資產品，如股票、基金和債券等，與上年相比下跌25個百分點；有儲蓄習慣的受訪者更從之前的61%下降至57%。

同時，可能因為疫情網購興起，港人在保持謹慎消費方面有所鬆懈，尤其是Finfit指數得分較低低於50分的群組（財政不健康），該群組中只有37%受訪者監測每月開支，與去年相比下降9個百分點。受訪者對未來財務事宜的關注也較少，只有4成受訪者有為退休做準備。

財務健康人士會點做？
面對波動市況，只有養成良好理財習慣，定期查看自己財務狀況，建造多元化的投資組合分散風險，才能更好應對挑戰。那麽，Finfit得分80分以上即財務非常健康的人士如何管理自己的財務？

  • 他們更積極進行多元化投資，包括投資另類資產，平均持有4.7種投資和保險產品，而得分低於50分的人士平均只有1.6種
  • 他們會向專業人士尋求財務建議，7成Finfit得分為80分的人士會這樣做，而得分低於50分的人士比率只有20%
  • 98%的Finfit80分以上人士會定期監測其支出，而得分低於50分的人士比率只有37%
  • 88%Finfit80分以上人士堅守量入為出，而得分低於50分的人士只有26%

另外，滙豐也邀請了權發小廚創辦人及電影導演谷德昭分享理財經驗。

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