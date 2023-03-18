SVB、瑞信連環出事　金價直逼2000美元　投資黃金5大方法你識唔識？

在美國的銀行業危機下，近期資金紛紛湧入避險資產，刺激 現貨金價升至每盎司1980美元，直逼2000美元， 4月黃金期貨亦在近兩周 升逾半成。

總部位於美國芝加哥的藍線期貨（Blue Line Futures），該行首席市場策略師Phillip Streible指出，在一連串的銀行危機後，市場的避險情緒攀升，資金紛紛湧向美元、黃金及美債，遠離高風險的股票市場及對經濟景氣敏感的貴金屬。

黃金作為避險資產或對沖通脹的工具，利息往往是影響黃金走勢的關鍵。在兩家銀行倒閉的前題下，市場憧憬美國暫緩加息，將會利好金價。交易平台OANDA高級市場分析師Craig Erlam預計，國際金價將於美國聯儲局的議息會議前夕出現波動。

不論是想短炒或是分散風險，投資者若希望投資黃金，有甚麼方式可以選擇？本網整合了數個投資黃金的方法︰

■投資黃金5大方法■

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1. 實金

買賣黃金最簡單、最傳統的方式，莫過於到金舖直接入手，既能夠感受到實物的重量，又可以自行選擇要金粒或是飾金。不過，實金不便於保存，亦要好好保養以防貶值，更需要到金舖才能進行交易。如果投資者買入飾金，則要支付手工費；未來想賣出飾金，就變相蝕了手工費。

2. 黃金ETF

顧名思義，這是一種追蹤黃金價格的ETF，買賣方式與普通股票交易一樣。在港股市場上，投資者可以選擇SPDR金ETF （02840） 、價值黃金ETF （03081） 等等。

投資黃金ETF的好處在於價格透明且流通性高，更沒有實金的收藏和保養問題，不會因為「人為因素」影響投資價值。不過，由於投資黃金ETF等於股票買賣，投資者須承擔價格波動的風險，也要支付佣金、交易所徵費等股票費用。

3. 貴金屬股

在ETF以外，投資者也可以選擇買入貴金屬股的塊板。在港股市場上，山東黃金 （01787） 、招金礦業 （01818） 、中國黃金國際 （02099） 、紫金礦業 （02899） 等等，也是投資者可以選擇的股份。

值得留意的是，買入貴金屬股並不是直接投資黃金，而是投資黃金相屬的公司。以股票方式投資的好處，跟透過黃金ETF的相似，價格透明而且流通性高，也沒有收藏和保養問題；壞處就是投資者需要支付佣金、交易所徵費等股票費用，也要承擔價格波動的風險。

4. 黃金存摺／紙黃金

黃金存摺帳戶俗稱「紙黃金」，投資者在銀行開立「黃金存摺」後，便可以買賣黃金，過程中不涉及實貨儲存及交收。市面上的銀行普遍也有提供「紙黃金」計劃，例如中銀香港 （02388） 、滙豐銀行、星展銀行、工銀亞洲等等；惟恒生銀行 （00011） 於去年11月26日，已經終止旗下黃金存摺戶口服務。

透過紙黃金的方式投資，一大好處是入場門檻較低。例如滙豐的黃金券，是以本地倫敦金的價格為基礎，每一錢售價1,809元，較價值黃金ETF （03081） 一手作價4620元。

另外，由於紙黃金不涉及實貨儲存及交收，所以不涉及運送或儲存成本，也毋須擔心丟失或被盜。不過，一旦相關投資機構倒閉，投資者或會面臨損失，紙黃金頓時變成一張廢紙。

5. 黃金期貨

黃金期貨為紐約商品交易所（NYMEX）交易的貴金屬類型期貨商品，交易標的是國際黃金市場的金價。跟一般期貨交易一樣，黃金期貨可以進行雙向交易，彌補黃金現貨市場不能沽空的缺陷。不過，期貨屬高風險的槓桿式投資且入場門檻高，不建議一般散戶沾手。

撰文︰蔡穎霖

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